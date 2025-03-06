開槓鍾小平！ 黃呂錦茹撂重話：不喜歡國民黨就退黨

國民黨北市黨部主委黃呂錦茹表示，如果鍾小平不喜歡國民黨，可以選擇退黨。圖為2人去年1月13日大選前同框照。（資料照）

2025/03/06 22:11

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委鍾小平先前揭發民眾黨前主席柯文哲涉貪。而近期中選會公告藍綠立委罷免案第1階段提議連署結果，32：0的懸殊成案數，鍾小平忍不住砲轟自家人亂搞，無疑是奇恥大辱。對此，國民黨北市黨部主委黃呂錦茹今天（6日）撂重話，「如果不喜歡國民黨就退黨！」

大罷免第1階段連署目前32名藍委通過，綠委的案子因「死人連署」、「冒名連署」等問題頻出全掛蛋，連一開始藍營高喊反制惡罷頭號目標的綠委吳思瑤、吳沛憶都未能過關，尚待補件。黃呂錦茹今天接受媒體人黃光芹的節目專訪被問到此事，表示她認為吳思瑤、吳沛憶這2人罷免案一階「一定會通過」。不過黃光芹質疑，現在藍營在第1階段連署就感覺動能不足，如何走到第2階段？黃呂錦茹稱她認為絕對沒有問題，大家不要忽視國民黨在台北市的力量。

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黃呂錦茹接著很有自信的說：「現在罷免是執政黨要罷免在野黨，所以現在所有在野黨的力量就要團結起來罷免執政黨的人，就是要有這種決心。那現在我們在這方面也有團結，我們在野黨會團結，在野黨以選票也好，或是支持力也好，其實都超過六成，兩個在野黨加起來都超過六成，所以用我們過去在打選戰的戰略來講，我們是可以勝利的。」

隨後黃光芹提到最近批評藍營面對大罷免表現不力的鍾小平，詢問黃呂錦茹「鍾小平在你們國民黨到底什麼定位？到底是不是你們國民黨的？還是民進黨的側翼？」黃呂錦茹回應稱，這次在街頭連署罷免綠委的年輕人也對鍾小平很有意見，「我們也希望鍾小平既然你是中國國民黨的黨員，還是要團結，一切還是要站在黨的立場，為這個黨來說話」。黃呂錦茹更撂話：「他如果對國民黨這麼不堪、不喜歡，那他也可以退黨！」

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