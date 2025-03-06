基隆美女警花「舒淇明星臉」超溫柔 快打霸氣衝第一

基隆市警一分局忠二路派出所女警鄭軒亘，與派出所柴犬「Q寶」都是派出所的「嬌點」。（記者林嘉東攝）

2025/03/06 22:05

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市警一分局忠二路派出所女警鄭軒亘，長相神似金馬獎影后舒淇，甜美笑容加上溫柔語氣，擄獲不少在地居民的心，不少阿公阿嬤獲得她的幫助後，離去前不忘問一句「結婚沒？」爭相要幫她介紹男朋友，讓鄭軒亘哭笑不得，繼柴犬「Q寶」之後，成為派出所「嬌」點人物。

忠二路派出所柴犬「Q寶」大約4年前被同仁帶來飼養，牠個性溫馴、愛撒嬌，不分晝夜鎮守派出所內，跟著值班警員「輪值」，，經過媒體報導後，吸引不少外地遊客好奇登門查看，不禁讚嘆：「真的有1隻柴犬，好可愛！」爭相與「Q寶」合影。

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警專37期的女警鄭軒亘4年前畢業，與「Q寶」差不多時間來到忠二路派出所，她長相神似影星舒淇，有著白晢皮膚與甜美笑容，氣質出眾。她遇到登門求助的市民，總是微笑以對，親切問候，讓原本氣呼呼上門的民眾頓時怒氣全消，全被她的笑容給融化，當地民眾都知道派出所有個溫柔的美女「警花」。

派出所長張畯盛笑說，不少登門求助或報案的阿公、阿嬤獲得鄭軒亘幫助後，離去前都會問一句「結婚沒？」得知她暫時無心儀對象，爭相要幫她介紹男朋友。

張畯盛還說，警察以往給人嚴肅的執法形象，鄭軒亘個性溫柔又極具耐性，從警4年多年來處理多起為民服務與防詐騙勤務，深獲好評，同仁都稱她「派出所之花」。鄭軒亘不僅人美、溫柔，遇到轄區發生鬥毆事件啟動「快打勤務」，也展現巾幗不讓鬚眉氣勢，跟著他衝鋒陷陣，曾拿著辣椒水噴灑滋事份子，讓隨後趕抵支援的男警得以壓制逮捕，為她贏得同仁的肯定與掌聲。

基隆市警一分局忠二路派出所女警鄭軒亘長相神似金馬獎影后舒淇，甜美笑容擄獲不少當地民眾的心。（記者林嘉東攝）

基隆市警一分局忠二路派出所女警鄭軒亘，與派出所柴犬「Q寶」都是派出所的「嬌點」。（記者林嘉東攝）

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