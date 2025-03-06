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    王大陸案驚爆警涉洩司機個資 新北檢搜索帶回北市刑大2線3偵查隊長

    王大陸教唆傷害案有新進展，檢警今日搜索台北市刑大，帶回兩線三星的劉姓隊長，圖為王大陸。（資料照）

    王大陸教唆傷害案有新進展，檢警今日搜索台北市刑大，帶回兩線三星的劉姓隊長，圖為王大陸。（資料照）

    2025/03/06 14:55

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    王大陸案案外案！2線3隊長涉洩被害人個資？ 北市刑大：時間點不同

    首次上稿：14:43
    更新時間：14:55

    〔記者王定傳、王冠仁、劉慶侯／台北報導〕藝人王大陸涉嫌教唆富二代友人游翔閔撂人尋仇，新北地檢署前天指揮新北市刑大、永和警分局兵分四路搜索王大陸、游男住居處並拘提兩人到案，訊後依教唆傷害等罪嫌聲押禁見，新北地院昨裁定王大陸500萬元交保並限制出境出海及住居，游嫌收押禁見；據了解，檢警查出，台北市刑大有警員涉洩漏司機個資，今日指揮台北市刑大、警政署政風室兵分2路搜索台北市刑大，以被告身分約談兩線三星劉姓隊長及2名警方證人，全案朝違反個人資料保護法方向偵辦。

    北市刑大：誤傳個資與王大陸案發生時間不同

    北市刑大表示，該名刑警事後發現自己誤傳個資、無法收回後，已主動向上陳報、自請處分。北市刑大除了將針對該員誤傳個資一事進行懲處，也會配合檢方偵查此案，絕不護短，若有不法情事，也會秉持勿枉勿縱的態度從嚴究辦。

    該名隊長的同事表示，王大陸涉嫌教唆他人毆打司機案是發生在去年4月，但誤傳個資是在今年2月，基本上不太可能是隊長洩密、透露司機行蹤給游等人。

    王大陸去年4月18日從台北市大安區住處叫Uber，搭車回戶籍地信義區取物後返回住處。期間王大陸先是不滿司機連姓男子疑似多繞路浪費時間，起了第一波口角，返程下車後，又因鑰匙掉在車上，猛敲車窗要連男開門，雙方第二波口角國罵互飆，王大陸返家後愈想愈氣，於是教唆游男協助報復。

    游男一口答應，透過關係鎖定連男動向，並請小阿俊協助，吩咐他旗下小弟林姓、彭姓、李姓等3名惡煞，於4月25日晚間約9點分乘兩車來到新北市中和跟蹤連男，並在華中橋頭攔下連男，將他拉下車打一頓後走人，小阿俊也因「完成任務」，收到來自王大陸的36000元紅包。

    司機雖兩度前往派出所，但未完成報案，這起事件原本將石沉大海，直到檢警偵辦王大陸涉躲避兵役案，才發現此事；檢警收網後赫然發現劉姓隊長涉案，疑似將司機個資轉給游嫌，檢方今日再指揮台北市刑大、警政署政風室發動搜索。

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