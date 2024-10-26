台鹽綠能弊案 光電廠商蔡清旭、蔡月娥姊弟檔改裁定交保

蔡清旭、蔡月娥涉台鹽光電弊案，檢方以違銀行法聲押獲准，兩人抗告後，南院25日晚改裁分以500萬、400萬交保。（記者王捷攝）

2024/10/26 05:46

首次上稿 10-25 23:07

更新時間 10-26 05:46

〔記者王捷／台南報導〕台鹽前董事長陳啓昱被控，掏空子公司台鹽綠能近3億元案，相關光電廠商蔡清旭、蔡月娥夫婦羈押獲准，兩人提出抗告，台南高分院發回，台南地院25日晚改裁兩人分別以500萬元及400萬元交保，並限制住居、出境及每週到轄區派出所報。

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台鹽綠能3億弊案中，蔡清旭與蔡月娥疑扮演獲利廠商，被檢方認定涉嫌違反銀行法，以去年以來多次出入境，認為有逃亡、串供疑慮，聲押獲准，不過兩人提出抗告。

台南地院重新裁定，兩人每次停留時間短暫，且二人出國期間，已被檢調展開偵查及搜索，出國後亦自行返回，顯示無逃亡跡象。儘管檢方指出兩人財力雄厚，但無證據顯示他們有將資產轉移至海外之行為，也無湮滅證據或勾串共犯的風險。

此外，南院指出，蔡姓夫婦的違法行為已被檢警及稅捐稽徵機關掌握，並列為重點監控對象，無再犯逃漏稅捐或虛增公司資本的可能性，而檢方亦未提交足夠證據，支持兩人有反覆犯罪的風險。

最終，法院裁定蔡清旭以500萬元交保、蔡月娥以400萬元交保，並限制住居及出入境，且每週須至轄區派出所報到，以確保後續偵查及審判順利進行。

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