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    中國第四位部長落馬 「科技沙皇」金壯龍突遭撤換

    中國科技沙皇金壯龍突遭撤職。（摘自中國央視）

    中國科技沙皇金壯龍突遭撤職。（摘自中國央視）

    2025/02/28 21:03

    〔編譯魏國金／台北報導〕彭博報導，中國突然撤換負責中國打造尖端晶片產業，並與美國爭奪高科技強權的科技沙皇。

    報導說，根據中國工業和信息化部28日的聲明，60歲的中國航太專家金壯龍不再擔任中國工信部黨組書記職務，而由遼寧省長李樂成接替。

    去年12月金壯龍消失於公眾視線後，引發他「落馬」臆測。工信部並未說明他去職的原因。

    尚未屆臨退休的金壯龍仍掛名中國工信部長，他的解職需要全國人民代表大會的批准，預料在下週舉行的全國人大會議上將宣佈。

    金壯龍曾任中國商用飛機公司總經理、董事長，2017年出任中央軍民融合辦常務副主任，2022年他取代涉貪的肖亞慶，成為工信部長，肖亞慶最後被降職退休。

    金壯龍主管的工信部負責監管中國的重工業、汽車、電信與電子產業。去年11月，他與蘋果執行長庫克在北京會面，敦促蘋果加大投資中國的創新領域。

    中國國家主席習近平自2023年公佈其最新內閣以來，已有3名現任部長下台。在反貪清洗中，前外交部長秦剛、前國防部長李尚福與前農業部長唐仁建遭去職，目前不清楚金壯龍的解職是否與貪瀆有關。

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