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    首頁　>　社會

    高中生看手機落軌！火車急煞 月台乘客合力救

    高中生看手機不慎落入軌道。（網友luke_jia_01_03授權使用）

    高中生看手機不慎落入軌道。（網友luke_jia_01_03授權使用）

    2024/10/26 10:10

    首次上稿 00:27
    更新時間 10:10

    〔記者黃旭磊／台中報導〕有網友在threads、fb發文指出25日晚間6時下班時段，於台鐵新烏日火車站1A月台目睹驚險景象，一名高中生疑似踩空掉下月台，當時一輛區間列車剛好進站，月台乘客立刻拉學生上來，司機猛按喇叭並緊急煞車，站務人員趕至提醒乘客後退。

    這名Luke網友目睹1名高中弟弟跌落在鐵軌上，當下有很多月台乘客立刻拉他上來，Luke說，還好有拉上來，司機反應快立即煞車，沒有造成任何傷害，差一點就傳出跳軌死傷事件。

    鐵路警察局稱並未接獲報案，而台鐵相關業務單位負責人向新烏日站確認事發經過。

    台鐵表示，25日第2021次（傍晚17時44分）進入新烏日站1A月台時，一位蔡姓學生旅客不慎落入軌道上（月台7至8車位置），2021次司機員發現後立即緊急停車，列車未觸及該旅客。

    台鐵説，蔡姓旅客自行爬上月台，新烏日站服勤人員第一時間前往處理，並詢問旅客是否需要送醫，蔡姓學生表示是觀看手機不慎墜落，除左手肘擦挫傷外，身體其餘部位並無大礙，也不需需救護車送醫，站方在站內包紮傷口並留下監護人聯絡方式後，學生即自行離開。

    2021次司機員發現後立即緊急停車。（網友luke_jia_01_03授權使用）

    2021次司機員發現後立即緊急停車。（網友luke_jia_01_03授權使用）

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