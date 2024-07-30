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有驚無險！ 高鐵乘客意外落軌之際 恰巧道岔訊號異常及時停擺

好驚險！今天台灣高鐵在新竹站北方、車程約1分鐘遠處因訊號異常緊急停擺，恰巧站內發生女子落軌意外，所幸有驚無險。（讀者提供）

好驚險！今天台灣高鐵在新竹站北方、車程約1分鐘遠處因訊號異常緊急停擺，恰巧站內發生女子落軌意外，所幸有驚無險。（讀者提供）

2024/07/30 15:33

〔記者黃美珠／新竹報導〕好驚險！台灣高鐵今天早上發生1名女性疑因暈眩而落軌的意外，適時南下821車次剛好因為道岔訊號異常，及時停擺在距離高鐵新竹站約1分鐘外的鳳山溪南岸，直到12點16分異常狀況遭到排除後才恢復正常營運，而落軌女性也平安脫困。

這起落軌意外，根據旅客在Threads上的發文表示，他今天到新竹出差，在高鐵新竹站恰巧目睹前述驚悚落軌意外。當時有名旅客掉下月台，看起來好像是落軌者的行李被風颳落，落軌者急著去拉而跟著小心掉下去。

他還善意提醒大家，以後搭在新竹坐高鐵可能真的要小心一點，行李都要把它拉好千萬不能放手，且希望那名落軌傷者真的沒有事！

台灣高鐵則表示，今天早上11點11分從台北發車往左營的821車次，原定11點47分抵達高鐵新竹站，卻在11點22分、穿越鳳山溪時發現新竹站發生道岔訊號異常，經派員搶修，才在12點16分排除使全線恢復正常運轉。

然而當時約莫11點57分，恰巧南下月台有名女性乘客，連同隨身行李跌落軌道區，站務員立即按押月台緊急停車鈕，且派員營救，但當高鐵同仁到場時她已獲救脫困。

這名年約20歲的女乘客脫困後告訴站方，她是因今天到事發前都沒有進食，突然感到暈眩才會不慎墜落，過程意識清楚，只有左手肘和左膝蓋輕微挫傷，其他經檢查並無大礙，但由高鐵新竹站派員陪同就醫。

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