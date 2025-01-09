大林慈濟被控盜畫 原作李健儀之子：贗品不銷毀當證據嗎？

嘉義大林慈濟醫院的「佛陀問病圖」涉偷畫盜圖爭議，原創作者、油畫家李健儀8日受訪表示不願提告。（圖由大林慈濟醫院提供）

2025/01/09 08:06

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕嘉義大林慈濟醫院的「佛陀問病圖」涉偷畫盜圖爭議，針對院方表示將在壁畫前標示製作原由及原創者身分，原創者、知名油畫家李健儀雖表示不願提告，不過，他的兒子李承道在臉書發文質疑，「現在全台灣都知道那是侵權的贗品，還在旁邊標註原創另有其人，真是畫蛇添足。贗品不銷毀，留著當證據嗎」？

近日因導演陳保中指控大愛電視台無故停拍新戲、還追討墊款，引起外界針對慈濟醫連串質疑，作家苦苓提及嘉義大林慈濟醫院大廳的「佛陀問病圖」多年前就涉偷畫盜圖爭議，又引發議論；8日院方發表聲明，稱將在壁畫前標示製作原由及原創者身分，希望平息紛爭。李健儀受訪表示，10年前寫出始末是因替證嚴法師感到痛心，他未對慈濟提告，是因為不捨上人還要出庭作證，最終放下此事，不願傷害證嚴。

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李承道昨日持續在臉書發文指出，等了25年，他的父母親沉冤昭雪，顧及老上人年事已高，不忍提告。但他也質疑「現在全台灣都知道那是侵權的贗品，還在旁邊標註原創另有其人，真是畫蛇添足。贗品不銷毀，留著當證據嗎？」，並強調「堂堂大廟，請給社會一個典範，自己拆了吧」。

李承道也指出，都知道藝術不容易討生活，在台灣真正能從事藝術的人其實不多，當年父親李健儀多久才能畫一張那麼大的畫，母親每天送餐添衣撐起一個家，「然後一通電話告訴你他們不要畫了」。他也強調：「我們的社會是需要藝術滋養的，請更尊重藝術工作者。持續聲援導演陳保中和無聲吶喊的創作人。」

在發文底下網友也紛紛聲援「您父母親才是大慈悲之人，慈濟應汗顏才是」、「真的很可惡！這對創作者真的太侮辱太委屈了」、「總算承認了」、「這只是冰山一小角，慈濟太多鳥事了」、「有點太扯，都可以拍成電影了」、「該抵制了」等。

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