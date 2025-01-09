世展會「紅包傳愛」帛江科技響應關懷弱勢15年

台灣世界展望會「紅包傳愛」，帛江科技響應關懷弱勢15年， 今年與孩童一起將愛的手掌繪製於帆布袋上，作為贈送的禮物，希望「繪」愛同行。 （世展會提供）

2025/01/09 08:09

〔記者王涵平／台南報導〕台灣世界展望會「紅包傳愛」，帛江科技響應關懷弱勢15年， 今年與孩童一起將愛的手掌繪製於帆布袋上，作為贈送的禮物，希望「繪」愛同行。

帛江科技與台灣世界展望會新營中心一同發放生活物資，並捐助20萬元助學金給30戶經濟弱勢家庭，祝福他們安心度過農曆年。

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帛江科技副理陳志銘表示，希望紓解經濟弱勢家庭開學前繳交學雜費及各項教育支出的經濟壓力，支持孩子穩定求學，在未來成為更好的大人。

目前就讀小一的小成，父母於未婚關係生下後由父親撫養，平時爸爸到計程車行上班，下課後接回並轉交車行附近鄰居代為照顧；兩年多前小成爸爸中風，病後復原狀況不佳，目前仍安置於養護機構，小成只能委託鄰居阿姨照顧並擔任監護人。

由於鄰居阿姨收入有限，加上父親的醫療費用大，平時小成的生活以及就學費用仰賴社福津貼補助。小成的新年新願望就是希望能夠繼續學習手語和扯鈴。

在社會愛心及展望會社工的持續關懷下，提供物資以及助學金等幫助，減輕小成家中經濟負擔，讓他能實現小小心願以及穩定就學。

展望會南區辦事處區處長林惠君表示，邀請大家在農曆年前，透過助學、健康、平安、希望等紅包捐款，分享祝福、傳遞愛心，幫助更多經濟弱勢家庭兒童走在完成夢想的道路上。

台灣世界展望會「紅包傳愛」，帛江科技響應關懷弱勢15年， 今年與孩童一起將愛的手掌繪製於帆布袋上，作為贈送的禮物，希望「繪」愛同行。 （世展會提供）

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