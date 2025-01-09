小草群爆出「挺柯網紅名單」有八炯？本人親曝受邀挺阿北

小草群組爆出「挺柯網紅名單」，竟有八炯的名字，引起網友熱議。（資料照）

2025/01/09 19:54

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前民眾黨主席柯文哲因涉入弊案，日前再遭裁定羈押禁見，對此，民眾黨代理主席黃國昌也將在本月11日發起「還我司法正義，人民怒吼集結」活動，號召小草們上街抗議。另外，小草還列出一份「挺柯網紅名單」，不過當中卻出現反共知名網紅「八炯」，他出面證實有受到邀約，讓不少網友都看傻。

八炯今（9日）在社群平台Threads分享，只見網友邀請他說，「您好，我在我們1/11台中鬼針草群組看到一份挺柯網紅名單，裡面有您，想邀請您1/11一同來自由廣場聲援阿北，抗議司法不公，謝謝您！」突如其來的邀約讓八炯看了十分詫異，好奇問大家「我現在正式成為小草挺柯網紅了？？？」

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根據《民視》報導，最近在小草群組流傳一份名單，由眾人列出一份挺柯網紅，當中人數甚至超過150人，包括「館長、艾莉莎莎」等人都在內，並呼籲其他支持者，可以到這些網紅的粉專留言，邀請他們一同來為阿北發聲。不過有人卻發現，名單內有八炯的名字，但後來經過調整，八炯最終遭註明移除。

貼文曝光，引起不少網友討論，「感覺有鬼，不會無知到這個地步吧，裡面不就都共青團，他們可能要四處散播你是小草同路人，失去信用」、「想騙你出來圍剿」、「小草的智商真的很鬼」、「真是魔幻啊」、「恭喜衝破同溫層！你有望成為小草的新教主」、「怎麼這麼好笑」。

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