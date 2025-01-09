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    南投春節停收垃圾時間出爐 大型垃圾預約清運注意時限

    春節期間，南投縣有12鄉鎮市從大年初一至初四（1/29-2/1）均停止定點清運垃圾。（資料照，記者張協昇攝）

    春節期間，南投縣有12鄉鎮市從大年初一至初四（1/29-2/1）均停止定點清運垃圾。（資料照，記者張協昇攝）

    2025/01/09 08:03

    〔記者張協昇／南投報導〕春節將到，南投縣13鄉鎮市春節期間停收垃圾時間出爐，12鄉鎮市從大年初一至初四（1/29-2/1）停止定點清運垃圾，另各鄉鎮市公所清潔隊已開放民眾預約登記清運大型垃圾（開放預約時間如附圖），南投縣環保局籲請民眾在截止時間內打電話預約，逾期不受理，並在停收垃圾期間做好垃圾分類，妥善打包好垃圾，勿隨意棄置，避免影響環境衛生。

    南投縣13鄉鎮市春節期間停收垃圾時間如下:南投市、草屯鎭、埔里鎭、竹山鎮、國姓鄉、名間鄉、鹿谷鄉、集集鎭、水里鄉，初一至初四（1/29-2/1）停止清運；魚池鄉、仁愛鄉、信義鄉，初一至初五（1/29-2/2）停止清運；中寮鄉1/26、1/29~1/31（初一到初三）、2/2停止清運。

    此外，各鄉鎮市公所清潔隊已開放民眾預約登記清運大型垃圾，預約截止時間不一，像埔里鎮1月3日即截止，水里鄉預約時間只到1月10日，最晚的國姓鄉、仁愛鄉則到1月25日，民眾若有老舊家俱等大型垃圾須清運，得把握時間，逾期不受理。

    春節到來，南投縣各鄉鎮市即日起開放民眾預約登記清運大型垃圾。（資料照，記者張協昇攝）

    春節到來，南投縣各鄉鎮市即日起開放民眾預約登記清運大型垃圾。（資料照，記者張協昇攝）

    2025年南投縣各鄉鎮市公所開放預約清運大型垃圾時間表。（南投縣政府提供）

    2025年南投縣各鄉鎮市公所開放預約清運大型垃圾時間表。（南投縣政府提供）

    南投縣13鄉鎮市公所清潔隊電話一覽表。（南投縣環保局提供）

    南投縣13鄉鎮市公所清潔隊電話一覽表。（南投縣環保局提供）

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