抓得住另一半？APP即時定位、自動報備……網友嚇瘋：簡直電子腳鐐

情侶定位APP「Lookus」可以即時定位、自動報備另一半行蹤。（擷取自App Store）

2025/01/09 07:40

首次上稿 01-08 22:57

更新時間 01-09 07:40

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕許多情侶常會要求另一半報備行蹤，或是要求安裝即時定位，才能獲得安全感。就有網友分享一款情侶定位APP，不但可以即時追蹤定位，還包括手機使用記錄、自動報備、對方打開手機即提醒等功能，讓網友紛紛大喊，「第一次看到這麼可怕的APP」。

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一名網友在Threads分享一款手機APP「Lookus」，並直呼「第一次看到比MDM（行動裝置管理）還可怕的東西」。根據截圖，其功能包括「對方打開手機提醒我」、「對方上下車提醒我」、「對方熬夜玩手機提醒我」、「對方邊走邊玩手機提醒我」、「對方接打電話提醒我」等功能，且根據App Store介紹，還有即時定位、軌跡記錄、手機使用記錄、自動報備等功能。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「以後沒有隱私權了都」、「這是什麼恐怖情人監視軟體，超可怕」、「我覺得這個超酷，居然能細到這種程度，拿來追蹤去危險地區或是有輕生疑慮的朋友似乎不錯，還有職軍哈哈哈」、「會用這種東西的人到底是什麼心理變態」、「我對象如果逼著下載我一定分手」、「現代電子腳鐐」、「國軍請棄用MDM 這個好用多了」。

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