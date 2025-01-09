濁水溪流域開放撿漂流木 拾獲註記漂流木還有報酬

濁水溪流域即日起開放設籍南投、彰化及雲林3縣居民撿拾漂流木。（資料照）

2025/01/09 07:15

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣、彰化縣及雲林縣政府公告即日起開放設籍3縣居民自由撿拾濁水溪流域漂流木，撿拾時間至下次中央氣象局署發布陸上颱風警報為止，不但可徒手撿拾一定體積限制的貴重木，若拾獲國有、公有、私有註記或烙印的漂流木，通報當地分署運回保管，將依民法拾得漂流物規定，給予拾得者林產物價金十分之一報酬。

林業及自然保育署南投分署表示，此次濁水溪流域開放撿拾漂流木的範圍，為濁水溪中上游（卜溪吊橋以下至新武界引水隧道過河段以上之主河道，不含武界壩水庫蓄水範圍及霧社水庫蓄水範圍）、濁水溪中下游（孫海橋以下，不包含集集攔河堰蓄水範圍）、陳有蘭溪（和社橋以下）及清水溪流域（龍門大橋以下）之主河道，但不包含水庫蓄水範圍、本分署國有林地及支流區域。

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至於撿拾的漂流木，不論是否為貴重木，只要未經裁切且無政府註記或烙印標記，單支規格符合末徑小於20公分且長度2公尺以下，或單支重量在50公斤以下，均可自由撿拾，但不得使用機具撿拾。

南投分署指出，民眾撿拾的漂流木，如僅作為自行使用薪材或蒐藏品，可直接攜回，無須登記；如撿拾之漂流木可能再行轉賣或出售，或因撿拾量體龐大需動用車輛進行載運時，拾得人應攜帶身分證件到公告內設置的林產物檢查站辦理登記，領取官方登記文件，取得漂流木合法產權證明，如有貴重木，採逐支登記，非貴重木採整批重量登記，民眾可於上午9時30分至下午3時30分上班時間，至各林產物檢查站辦理登記。

有關此此次漂流木撿拾公告、撿拾規定及相關懶人包內容，可上「農業部林業及自然保育署-國產材專區-漂流木專區」查詢。

民眾拾艧的漂流木，若可能再行轉賣或出售，應辦理秤重登記。（林業署南投分署提供）

濁水溪流域開放撿拾漂流木的範圍。（林業署南投分署提供）

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