強烈冷氣團報到！防10度以下低溫 今轉雨越晚越濕冷

今天（9日）冷空氣南下，迎風面北部及宜蘭逐漸轉濕冷。（資料照）

2025/01/09 06:59

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今天（9日）又有冷空氣南下，迎風面北部及宜蘭逐漸轉濕冷，今晨本島平地最低溫在苗栗縣三灣鄉為11.2度，連江縣南竿鄉則是10.7度。氣象署持續對苗栗發布低溫特報，提醒當地有10度以下氣溫發生的機率。預估週五至週日受強烈大陸冷氣團影響，中部以北至東部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，下週持續有強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地天氣仍偏冷。在冷氣團影響期間，局部地區有機會出現10度以下低溫，中南部日夜溫差大。

氣象署指出，隨著東北風增強，水氣亦增多，北部、東半部地區及恆春半島降雨機率增加，尤其桃園以北及宜、花地區降雨較持續，整日為陰雨的天氣，而中南部地區雲量增多，山區亦有零星降雨，外出建議攜帶雨具備用。今明兩天北部、東北部2000公尺以上及中部2500公尺以上高山有降雪的機會，週六北部、東北部2000公尺以上高山有降雪的機會，中部3000公尺以上高山亦有零星降雪的機會。

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今天白天溫度約14至16度，中南部與花東地區高溫仍可來到20至23度左右，感受較舒適，不過入夜後氣溫將明顯下降，夜晚低溫在中部以北及宜蘭預估來到11至13度，其他地區也只有13至15度，感受明顯偏冷。

沿海天氣方面，氣象署對苗栗以南等8縣市發布陸上強風特報，苗栗至雲林沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、馬祖將有9至10級強陣風，桃園至台南沿海空曠地區及金門亦有較強陣風，鄰近海域有較大風浪，近海浪高3至4米，海邊活動請注意安全。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日強烈大陸冷氣團南下，環境風場為東北風，東北風挾帶境外污染物影響台灣及離島地區，影響情況視上游濃度累積及降雨情況而有所變化，中南部位於下風處，擴散條件差，易累積污染物；北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級，北部及雲嘉南局部地區短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

未來天氣方面，週五至週日強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷；週五、週六水氣較多，北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲；週日環境轉乾，各地大多為晴到多雲，僅東半部地區有零星短暫雨。

下週一清晨強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地天氣仍偏冷，白天起強烈大陸冷氣團逐漸減弱，各地氣溫逐漸回升，日夜溫差大；下週一、二環境仍偏乾，各地大多為晴到多雲，僅東半部地區有零星短暫雨。

下週三東北季風增強，北部及東北部地區天氣轉涼，其他地區早晚亦涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，南方雲系北移，南部地區及中部山區亦有局部短暫雨，其他地區為多雲。

下週四至下週六大陸冷氣團南下影響，北部及東北部地區天氣氣溫轉冷，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲，惟後期冷空氣強度及水氣之預報不確定性較大，請注意氣象署最新天氣資訊。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 14 ~ 16 15 ~ 20 16 ~ 23 17 ~ 19

氣象署指出，週五至週日強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷；週五、週六水氣較多。（圖擷自臉書）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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