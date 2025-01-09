台中「白單改紅單」案延燒！繼35官警後 3線1星高階警被傳喚

台中警涉白單改紅單案，持續向上延燒。（資料照）

2025/01/09 19:53

〔記者許國楨／台中報導〕台中地檢署偵辦第六分局西屯所官警涉「白單改紅單」案，去年陸續傳訊35名官警，並在第一波偵結起訴18人，但該案持續向上延燒，近日又傳出有2線4星、3線1星高階警官陸續遭傳喚，其中1人已被調回局本部，另人則是以證人身分協助釐清案情後請回，恐牽動下周市警局高階警官人事調整。

據了解，此次引發風波的「白單改紅單」，係員警將違規逕舉「白單」，改開成罰款較低的當場舉發「紅單」，因此被認為登錄不實的違規事項開立交通違規罰單，檢調在去9月、12月二度搜索，帶回曾任或現任第六分局西屯所的涉案35名官警，西屯所李姓巡佐、曾任所長的太平分局金姓偵查隊長遭裁定羈押。

請繼續往下閱讀...

檢方去年底第一波起訴涉案李姓巡佐等18人，市警局也將涉案員警停職，期間有涉案交保員警內部LINE群組開轟，同事誰沒遇過地方人士、警友會成員關心罰單，常聽到「我認識你們誰誰誰」等語，因為派出所沒預算，分局給不了，基層找地方人士要資源，當事人不會因此而「靠勢（台語：仗勢）」嗎？

而金姓前偵查隊長原以為是涉案官警中最高層級，未料該案持續延燒，繼上月下旬一名2線4星的副分局長，經檢方傳喚後被火速調回市警局局本部，另名任職局本部的3線1星高階警官，也因涉及關切兩張白單，7日傳出也被檢方傳喚說明，經了解，他是以證人而非被告身份通知到案，協助釐清案情後當日傍晚即請回。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法