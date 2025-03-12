總預算、財劃法覆議案 61：51遭藍白雙雙否決

立法院院會今日進行「總預算案」、「財政收支劃分法修正案」覆議案表決，藍白立委以61票對綠營51票雙雙否決覆議案。（記者謝君臨翻攝）

2025/03/12 17:53

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院院會今（12日）進行「114年度中央政府總預算案」覆議案、「財政收支劃分法修正案」覆議案記名表決，藍白立委聯手以61票對綠營51票，雙雙否決覆議案。卓揆近日表示，未來執政團隊向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分等憲政救濟，都會是考量選項。這也是本屆立院第5次否決覆議案。

扣掉已請辭的民眾黨立委吳春城，今日覆議案表決共有112位立委領票，總預算覆議案表決結果，支持覆議案51票、反對覆議案61票。財劃法覆議案表決結果亦同，支持覆議案51票、反對覆議案61票，兩案均遭藍白否決。而這也是本屆立院繼「國會擴權法案」、憲法訴訟法、公職人員選舉罷免法後，第4及第5次否決覆議案。

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根據「憲法增修條文」第3條條文規定，覆議時，如經全體立委1/2以上決議維持原案，行政院長應即接受該決議。

針對總預算案覆議案，卓榮泰昨說明，往年立院三讀總預算案的內容，包含總刪減數及審查後歲出總額，但這次並未宣讀。依立院宣讀內容刪減2076億餘元，但行政院主計總處計算，僅刪減1439億餘元，兩者數字不同。另外，要求行政院自行調整刪減數高達636億餘元，有違權力分立原則。

卓榮泰也指出，今年度預算凍結金額比前3年平均增加9倍，解凍條件很多都要到立院院會處理。經主計總處核算結果，凍結數高達1381億餘元，多項凍結案的解凍條件難以達成。此外，若無法撥補台電1000億元，勢必只有舉債、調高電費等方式，對民生、國家財政造成沉重負擔，對產業競爭也非常不利。

至於財劃法部分，根據新修正內容，中央必須多分給地方3753億元。卓榮泰今也提出5大窒礙難行之理由，包括修法調整各級政府稅收劃分，卻未併同檢討事權分配；修正統籌稅款分配方式，進一步擴大城鄉差距；大幅增加地方自有財源，又規定中央政府不得減少給予地方政府的一般性補助款等，違背憲法精神。

卓榮泰也說，財劃法所定統籌分配稅款及補助款機制，原是為落實憲法第147條地方經濟的平衡發展。為符合憲法第147條及財劃法立法意旨，財劃法之修正實有再予充分討論，並審慎規劃之必要。

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