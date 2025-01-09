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    高雄大寮遙控賽車場整修重啟 玩家肯定

    高雄大寮遙控賽車場整修重啟，成為南部唯一國際級比賽場地。（記者陳文嬋攝）

    高雄大寮遙控賽車場整修重啟，成為南部唯一國際級比賽場地。（記者陳文嬋攝）

    2025/01/09 06:33

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市水利局重新整修大寮遙控賽車場完工啟用，有議員提出質疑與批評，不過大寮賽車協會肯定市府打造南部唯一國際級專業場地，成為玩家競技遙控賽車勝地。

    大寮遙控賽車場位於台88線萬大橋旁河濱公園高屏溪高灘地，但因年久失修已不堪使用，大寮賽車協會理事長陳俊雄表示，過去採取修補方法，但不夠完整性，賽道凹凸不平，遙控車底盤低，容易造成受損，多次陳情市府改善。

    水利局邀集協會多次會勘，並參考國內既有場地使用經驗，陳俊雄提供亞洲比賽場地規格，水利局依據玩家實際需求，重新規劃跑道、設計場地，並重新刨鋪瀝青混凝土鋪面及賽道緣石，提升跑道平整度及耐用性，打造國際級專業比賽場地。

    近日有議員質疑市府動支治水預算施作賽車場，也有議員爭取無障礙運動場未果，質疑竟變成賽車場，批評市府傷了身障者的心。

    水利局表示，150萬元為區域排水及設施維護費，並非單指治水預算，工程早在去年颱風前計畫執行；高灘地賽車場為原縣府規劃，縣市合併後由水利局代水利署管理，這次重新整修完成，並非蓋新賽車場。

    理事長陳俊雄表示，經協會多方陳情，大寮遙控賽車場終於整修完成重新啟用，南部遙控賽車玩家都非常興奮，實際飆速競技後很滿意，終於有專業又安全的比賽場地，不用再到馬路上玩，民眾可以盡情操作遙控車賽車，更是南部唯一專業遙控賽車場地。

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