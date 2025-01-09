慘！墾丁驚傳3家飯店將熄燈 觀光業再受重擊

墾丁（恆春半島）是國旅最受歡迎景點之一。（記者蔡宗憲攝）

2025/01/09 06:22

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁是國旅最受歡迎景點之一，但受到疫情後出國潮影響，旅遊人次幾乎跌破200萬關卡的歷史新低，近期也傳出，28年歷史的統一渡假村墾丁海洋體驗樂園（簡稱墾丁統一度假村）預計在2月底暫時停業，而近年在墾丁大街生意不錯的承億文旅，以及一家中型旅館也傳將在上半年撤出墾丁，對當地雪上加霜的觀光業可說是一記重拳。

「考量旅遊市場及消費者需求改變。」統一集團表示，多年致力於優質服務體驗，有148個房間的渡假村營運至2月28日止，園區暫時停止營業，進行整體規劃調整，但現有其他地區渡假村仍持續投入資金及改造，70多名員工都依勞基法辦理資遣、退休或媒合至集團關係企業任職。

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同樣傳出上半年將離開墾丁的連鎖旅館「承億文旅」，集團則解釋，有意願繼續深耕墾丁，可惜建物老舊，許多空間建議需修整優化，但房東有其他規劃考量，故租約到期將不續租，強調墾丁大環境有高有低，平假日明顯，但集團有連鎖優勢和會員經營，其實還算不錯。

承億文旅也強調，「不評論房租高低」，但針對國旅市場，仍在嘉義、台中以及興建中的小琉球Villa，會繼續在台灣遍地開花，看重的是營運內容和服務品質，要對得起辛辛苦苦經營的品牌。

除了兩家大型連鎖旅宿撤出，墾丁大街還有一家專接旅行團的老牌中型旅館傳停業，如骨牌般觀光雪崩令當地觀光業界對今年市況相當悲觀；屏東縣民宿協會理事長余松華提到，出境旅遊人數持續增加，入出境人數差距甚大，無法為國旅帶來生機，加上萬物皆漲，電費、人力成本、各項稅賦，而旅遊服務業不再是年輕人嚮往的事業，長期人力不足加上通膨和全國國旅谷底的不景氣，企業只能退場或是暫歇重新調整模式。

余松華認為，墾丁長期受到不公平、不實的報導打擊，為的就是激起國人出國的衝動，屏東和國旅是有進步空間，但影射和誤導的不實消息希望有關單位能夠把關，不能讓台灣國旅持續被傷害。也期盼業者能夠自省精進不足之處，公部門也該儘快協助遊客、業者和居民打造全新的國際級友善旅遊勝地。

屏縣府則強調，為了行銷當地，四季推廣活動不間斷，也努力爭取交通及硬體建設，除了民謠場館、出火場館，更努力爭取墾丁轉運站、屏南快道及觀光鐵道增加國旅便利性。

承億文旅也傳將在上半年撤出墾丁。（記者蔡宗憲攝）

28年歷史的統一渡假村墾丁海洋體驗樂園（簡稱墾丁統一渡假村）預計在2月底暫時停業。（記者蔡宗憲攝）

墾丁（恆春半島）是國旅最受歡迎景點之一，但受到疫情後出國潮影響，旅遊人次幾乎跌破200萬關卡的歷史新低。（記者蔡宗憲攝）

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