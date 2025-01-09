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    「老闆叫我來打廣告」 這次換清境農場羊咩咩來找武嶺鏡頭君

    清境農場羊咩咩吉祥物「朵莉」和「沃里」也來武嶺鏡頭君前打廣告。（圖擷自清境農場臉書粉專）

    清境農場羊咩咩吉祥物「朵莉」和「沃里」也來武嶺鏡頭君前打廣告。（圖擷自清境農場臉書粉專）

    2025/01/09 06:29

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕想紅的就找武嶺鏡頭君！繼耶誕老人舉牌「老闆叫我來打廣告」，8日下午清境農場的羊咩咩「朵莉」和「沃里」，也拿清境農場限定口味乖乖在鏡頭君前跳舞，透過「中橫路況交通資訊站」臉書粉專的貼文，網友狂按讚。

    耶誕節前一天有美語補習班老師扮成耶誕老人，登上武嶺亭，對著鏡頭君舉出「老闆叫我來打廣告」的手舉牌，經放上臉書社團及媒體報導而爆紅，「武嶺鏡頭君」成了打廣告利器，以綿羊和草原出名的清境農場，8日下午也推派農場羊咩咩吉祥物「朵莉」、「沃里」，合力抬著一箱清境農場限定番茄喃咪乖乖，在鏡頭君前搖來搖去。

    透過武嶺即時影像直播，全國都可看到，而透過與清境農場臉書粉絲團經常交流、擁有20萬名粉絲的「中橫路況交通資訊站」小編，貼出該短影片，再配上一貫幽默的文字，短短幾小時就吸引17.6萬次的觀賞，按讚數也有6000多個。該粉專小編留言處補上「乖乖」在高冷空氣中，一袋袋爆開的照片。

    多數網友的留言，都是清境農場粉專的小編回應，有網友留言「武嶺亭是全台灣最高伸展台，心中有夢到哪都是舞台」，「清境農場」粉專小編回「不畏寒冷冬天，也要找到小編的決心」。有網友留言「這下……全台搞行銷的人挫勒蛋啊！」

    也有網友說「下次會不會變成福壽山農場福編抱一盒蘋果、武陵農場武編抱一盒水蜜桃站在這個鏡頭前，用眼神呼喚中橫路況交通資訊站小編前來領取？」清境農場小編也笑回「兩個眼神一箱乖乖，讓小編體會偶們在冷風中找尋他她它」。

    清境農場羊咩咩「朵莉」和「沃里」被武嶺鏡頭君拍下。（圖擷自「中橫路況交通資訊站」臉書）

    清境農場羊咩咩「朵莉」和「沃里」被武嶺鏡頭君拍下。（圖擷自「中橫路況交通資訊站」臉書）

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