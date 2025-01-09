01/09 各報重點新聞一覽

高等檢察署台中檢察分署偵辦「復康聯盟黨」主席屈宏義等七名退伍軍人共諜案，依違反「國家安全法」等罪名起訴，由高等法院台中分院審理中。（圖：翻攝自YOUTUBE）

2025/01/09 06:29

自由時報

自由日日Shoot》復康聯盟黨7名退伍軍官 涉收受中資 密謀引解放軍入台

高等檢察署台中檢察分署偵辦「復康聯盟黨」主席屈宏義等七名退伍軍人共諜案，查出七人涉嫌收受中共資金，自甘鷹犬，蒐集台灣軍事據點座標圖資，並推派不知情藝人劉尚謙等三人參選立委，還撰寫「中華統一作戰行動指導綱要」，扮演中共犯台的「武力內應組織」，另要協助中共，「由紅軍布置入台十萬人」，設狙擊隊伺機殺害「台獨份子」，依違反「國家安全法」等罪名起訴，由高等法院台中分院審理中。

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學界開第一槍 大學教師發起 連署罷免「傅崐萁們」

立院修法亂象近來令不少國人反感，學界昨天開第一槍，發起「台灣公民罷免傅崐萁們」連署！中台灣教授協會憂心立法院近來修法過程中，以國民黨立院黨團總召傅崐萁為首的藍白立委聯手不當擴權，強行通過惡法，不僅破壞民主憲政體制、阻礙民生法案的推動，弱化台灣的優勢，還強化中國併吞台灣的可能性，發起「台灣公民罷免傅崐萁們」連署，號召全國大學教師及教育業參與。

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9年A近1.2億元 北港農會爆集體挪用公款 5人收押

雲林縣北港鎮農會爆發八名職員涉嫌長期挪用農會公款，金額高達一．二億元，雲林地檢署發動搜索帶回廿多人訊問，認定信用部張姓女主任等五人涉違反農業金融法，有串證之虞，聲押禁見獲准；另有兩人各以十萬、五萬元交保，主嫌翁女於去年七月檢調蒐證期間病逝。

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聯合報

巴拿馬運河和格陵蘭 川普：美不排除武力取得

美國總統當選人川普七日表示，不排除動用武力來取得巴拿馬運河和格陵蘭，川普也說，若丹麥阻止格陵蘭獨立或納入美國，他會對丹麥課以高額關稅。

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營造業勞工墜落 去年85死

每天穿梭在鷹架間的營造業勞工約八十六萬人，職安意識成了他們生死一線的關鍵。去年，全台有八十五名工人墜落身亡，雖然比前兩年略減，但仍讓勞動部「營造業墜落打擊年」目標破功。職安署分析，趕工、設備不足、管理不良及缺乏職安意識等，都是造成意外的原因。

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中國時報

覆議失利 總統可啟動院際協調

行政院已就立法院三讀通過的《憲法訴訟法》修正案，提出覆議，國民黨立院黨團8日表態將予以否決，不會邀請卓揆來報告，行政、立法兩院對立更為激烈。賴清德總統何時啟動院際協調？民進黨祕書長林右昌8日表示，覆議案被否決後，可能是一個時間點。據了解，否決覆議案最快的時間點就在10日。

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川普揚言 奪巴拿馬運河、格陵蘭

美國總統當選人川普7日在佛州海湖莊園舉行當選後的第2次記者會，強調他將推動美國擴張主義，不排除使用軍事力量來控制格陵蘭島和巴拿馬運河，而且還可利用「經濟力量」，將加拿大變成美國的第51個州；川普還要重新命名墨西哥灣將改為「美洲灣」（Gulf of America）。

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立院修法亂象近來令不少國人反感，學界昨天開第一槍，發起「台灣公民罷免傅崐萁們」連署！（資料照）

雲林縣北港鎮農會爆發八名職員涉嫌長期挪用農會公款，金額高達一．二億元。（記者黃淑莉攝）

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