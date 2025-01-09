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    學界開第一槍 大學教師發起 連署罷免「傅崐萁們」

    立院修法亂象近來令不少國人反感，學界昨天開第一槍，發起「台灣公民罷免傅崐萁們」連署！（資料照）

    立院修法亂象近來令不少國人反感，學界昨天開第一槍，發起「台灣公民罷免傅崐萁們」連署！（資料照）

    2025/01/09 05:30

    〔記者蘇孟娟、楊綿傑／綜合報導〕立院修法亂象近來令不少國人反感，學界昨天開第一槍，發起「台灣公民罷免傅崐萁們」連署！中台灣教授協會憂心立法院近來修法過程中，以國民黨立院黨團總召傅崐萁為首的藍白立委聯手不當擴權，強行通過惡法，不僅破壞民主憲政體制、阻礙民生法案的推動，弱化台灣的優勢，還強化中國併吞台灣的可能性，發起「台灣公民罷免傅崐萁們」連署，號召全國大學教師及教育業參與。

    藍白立委不當擴權 強推惡法 恐讓國家陷入混亂危機

    中台灣教授協會理事長、台師大副教授楊聰榮指出，近來國會修法亂象令人觸目驚心，立法院的藍白立委不遵守民主機制，破壞三權分立，甚至以近乎破壞民主為本務違憲亂紀，持續用不討論、表決不具名等方式粗暴修法破壞民主，更恐讓國家陷入混亂危機。

    楊聰榮說，已有不少公民團體發起罷免「傅崐萁們」行動，中台灣教授協會決定開學界第一槍，發起「台灣公民罷免傅崐萁們」連署，更成為公民團體的後盾。

    學界連署上架不到廿四小時，已獲得包括明道大學前任校長陳世雄、長榮大學前校長陳錦生、成功大學電機系教授李忠憲、中原大學生科系教授招名威等學界人士參與連署。

    中台灣教授協會聲明強調，以傅崐萁為首的藍白立委不當擴權、強行通過「公職人員選舉罷免法」、「憲法訴訟法」及「財政收支劃分法」等惡法，破壞民主憲政體制、阻礙民生法案推動，弱化台灣優勢，還強化中國併吞台灣的可能性。

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