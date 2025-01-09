自由日日Shoot》復康聯盟黨7名退伍軍官 涉收受中資 密謀引解放軍入台

高等檢察署台中檢察分署偵辦「復康聯盟黨」主席屈宏義等七名退伍軍人共諜案，依違反「國家安全法」等罪名起訴，由高等法院台中分院審理中。（圖：翻攝自YOUTUBE）

2025/01/09 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕高等檢察署台中檢察分署偵辦「復康聯盟黨」主席屈宏義等七名退伍軍人共諜案，查出七人涉嫌收受中共資金，自甘鷹犬，蒐集台灣軍事據點座標圖資，並推派不知情藝人劉尚謙等三人參選立委，還撰寫「中華統一作戰行動指導綱要」，扮演中共犯台的「武力內應組織」，另要協助中共，「由紅軍布置入台十萬人」，設狙擊隊伺機殺害「台獨份子」，依違反「國家安全法」等罪名起訴，由高等法院台中分院審理中。

蒐集台灣軍事據點圖資 違反國安法等罪 高院審理中

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上述七人全是退伍軍人，七人全盤否認指控，包括羈押中的屈宏義。另外，二○二二年以無黨籍身分參選苗栗縣議員失利的黃桂坤，涉嫌收受中共十五萬元人民幣參選，另依「反滲透法」等罪名起訴。

檢方偵查發現，屈男於二○一九年起，接受中共解放軍情治人員身分的「深圳新四軍研究會」首長「張叔叔」金錢與指示，在台委託朱姓退伍軍官繪製阿里山雷達站、屏東縣加祿堂海灘高地、屏東恆指部與恆春三軍聯合訓練基地，以及AIT台北辦事處的座標圖資，由屈透過微信傳給「張叔叔」。

檢方發現，屈男等人透過微信支付，收取「張叔叔」一八○多萬元台幣，透過地下匯兌收十五萬元人民幣，另以個人攜帶方式，將不詳資金帶入台灣，由屈男在台灣發展武力組織，作為中共在台內應；二○二三年進一步成立「復康聯盟黨」，推派劉尚謙等三人參選立委，但無一當選，檢方認為這三人不知情而不起訴。

檢方偵查與法院審理時，七人否認犯行，辯稱資金是為中國人買賣鑑定骨董報酬，至於蒐集台灣將領等資料、軍事據點與AIT圖資，他們也不知其用途。

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