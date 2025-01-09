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    首頁　>　政治

    台北》雙城論壇預算 綠要刪藍護航

    2025/01/09 05:30

    共機共艦續擾台 綠批蔣萬安違背承諾 藍要市府別小氣 應邀綠營參與

    〔記者何玉華／台北報導〕台北市議會大會昨審議今年度總預算案，民進黨議員認為台北市長蔣萬安違背承諾舉辦雙城論壇，要求刪除一三九．四萬元全部預算；國民黨議員護航時，直言市府「不要太小氣」，晚宴應讓民進黨參加，今年參加上海雙城論壇不要只抽籤，要「專門」開放名額給民進黨參與。

    論壇經費139.4萬 送政黨協商

    台北上海雙城論壇去年十二月十六、十七日舉行，北市府的接風晚宴未邀請議員，上海回請的午宴獨漏民進黨議員，且論壇舉行期間，共機、共艦仍威脅台灣，民進黨議員林亮君昨在審議秘書處年度預算案時，要求刪除論壇全數經費一三九．四萬元；因藍綠議員各執立場，最後議長戴錫欽裁示送政黨協商。

    林亮君指出，市議會曾對雙城論壇續辦下但書，若共機、共艦持續擾台，不得動支預算，蔣萬安也曾提到，舉辦雙城論壇的前提是「中共不再擾台」，且要有善意、地位對等，城市交流也不是只有對上海。

    晚宴沒邀議員 綠批蔣自我矮化

    民進黨議員簡舒培、何孟樺、趙怡翔等都支持刪除；簡舒培說，台北市舉辦雙城論壇，晚宴應該是各黨派議員一起受邀參加，但蔣萬安沒邀請議員，只邀議長、副議長參加，自我設限、自我矮化，這種交流沒意義。趙怡翔說，中共持續擾台，蔣萬安曾說過的舉辦雙城論壇前提，卻沒有履行政治承諾，應該要向市民負責。

    國民黨議員汪志冰、張斯綱、柳采葳反對刪預算；汪志冰說，兩岸情勢嚴峻，好不容易有溝通管道，城市交流是好事，但交流應不止於上海。

    張斯綱則直言「市府不要太小氣」，晚宴也要讓民進黨參加，還說蔣萬安出訪美國、新加坡等，預算比雙城論壇多，希望為中華民國留一份兩岸間僅存的善意和往來，並建議民進黨多參加雙城論壇，今年要市府在抽籤外，專門開放名額給民進黨參與，「愈不順眼愈要交流、了解」。

    秘書長︰城市交流不只有上海

    秘書長李泰興解釋，城市交流不是只有上海，蔣萬安也有訪美等，但藍綠對預算的立場鮮明，最後整筆預算送政黨協商。

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