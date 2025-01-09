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    首頁　>　政治

    京華城案遲不處理 議員批蔣萬安推託卸責

    2025/01/09 05:30

    〔記者何玉華／台北報導〕台北地檢署偵辦民眾黨前主席、前台北市長柯文哲涉貪案，已於去年十二月十九日偵結起訴，台北市政府宣稱要找專家學者組成調查小組研議，至今已二十天未處理，連台北市議會工務委員會都已做出撤銷京華城都市計畫，廢止違法容積的綜合決議。市議會工務委員會第一召集人許淑華認為市府推託、心態可議，質疑台北市長蔣萬安為連任討好民眾黨支持者。民進黨團總召簡舒培表示，「行不行、可不可以，決斷而已」，質疑蔣萬安還想把責任推給專家學者背書。

    綠營質疑推給專家學者背書

    對此，市府官員表示，在收到京華城案起訴書時，市府第一時間便對外說明，將會組成行政調查小組，這是既定做法，沒有其他考量。

    市府︰組調查小組 無其他考量

    台北市議會工務委員會做成撤銷京華城都市計畫，回歸原都市計畫，廢止違法容積的綜合決議，北市府則說要在兩週內召集專家學者會議，預計下週召開；許淑華表示，委員會的綜合決議是給市府下台階，市府卻還要找專家學者背書，根本是推託之詞、心態可議，拖到下週，是想等總預算案審完，屆時議會拿市府沒轍，就用停止勘驗的方式，讓京華城停工到一審判決出爐。

    許淑華說，從檢方的起訴書、前副市長彭振聲、前都委會執行秘書邵琇珮的自白書，柯文哲圖利京華城相當明顯，蔣萬安卻不站在市民這邊，「圖利財團、欺負市民」，不敢做決定的原因只有兩個，一因沈慶京是國民黨大老，而為連任路討好民眾黨支持者。

    簡舒培表示，「行不行、可不可以，決斷而已」，被起訴或約談的市府同仁都知道過程違法，無奈被迫執行，邵琇珮也坦承犯罪尋求減刑，蔣萬安不站在市府同仁這邊，還要站在圖利財團的另一邊，想把責任推給專家學者背書；檢方起訴書的內容已經寫得相當清楚，蔣不敢強硬的做出撤銷決定「太孬」。

    簡舒培認為，京華城容積涉及不法，在還沒有實現時就要止損，等到完成時才要做，已經來不及；明知違法還要硬做，就跟第一果菜及萬大魚類批發市場改建工程一樣，「明知違法，硬要做」。

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