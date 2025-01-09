9年A近1.2億元 北港農會爆集體挪用公款 5人收押

雲林縣北港鎮農會爆發八名職員涉嫌長期挪用農會公款，金額高達一．二億元。（記者黃淑莉攝）

2025/01/09 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣北港鎮農會爆發八名職員涉嫌長期挪用農會公款，金額高達一．二億元，雲林地檢署發動搜索帶回廿多人訊問，認定信用部張姓女主任等五人涉違反農業金融法，有串證之虞，聲押禁見獲准；另有兩人各以十萬、五萬元交保，主嫌翁女於去年七月檢調蒐證期間病逝。

涉違反農業金融法 另兩人交保

雲林檢調去年接獲情資，指北港鎮農會內部有挪用公款弊端，經檢察官曹瑞宏指揮偵辦蒐證，本月六日前往該農會等十五處搜索，發現四十六歲翁女為農會會計，執掌農會「存放行庫─合庫」內帳工作，疑因個人及家人有資金需求，涉從二○一五年十二月至二○二四年二月間挪用農會公款；農會四十八歲職員王男、四十六歲蔡女、四十歲黃女、六十歲曾女，以及同為五十一歲的張女、吳女、蘇女等人，涉製作不實支出傳票，將農會資金移至翁女實際掌控的數個人頭帳戶，再製作取款憑條提領出來。

請繼續往下閱讀...

款項回補 仍短缺二七三五萬元

經查近九年共挪取一億一九八四萬多元，期間翁女等人陸續把款項回補，至事件曝光前，已回補九二四九萬多元，還短缺二七三五萬元。北港鎮農會總幹事林翠香說，全案於去年四月發現公款遭挪用後主動通報，短缺的兩千多萬元已以農會盈餘補足，對農會營運、存戶及會員權益沒有影響。

雲林縣農業處表示，年關近民眾有大量資金需求，縣府農會金融輔導員昨天已進駐北港農會協助穩定金融秩序，信用部金流運作都很正常。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法