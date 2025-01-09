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    首頁　>　社會

    一代毒王 靠大哥被逮上位

    大毒梟黃正成（中）之前因運送海洛因磚到台灣遭通緝，隨後在泰國被捕服刑，刑畢後昨天由調查局押返台歸案。 （記者姚介修攝）

    大毒梟黃正成（中）之前因運送海洛因磚到台灣遭通緝，隨後在泰國被捕服刑，刑畢後昨天由調查局押返台歸案。 （記者姚介修攝）

    2025/01/09 05:30

    〔記者王冠仁／台北報導〕台籍大毒梟黃正成昨被押解回台，他不僅曾被外界封為「十大惡人」，也是將金三角毒品輸台的「一代毒王」。黃正成曾是道上和毒品圈知名的重量級運毒核心，與昔日大哥廖正雄從金三角走私毒品海洛因來台，數量動輒以上百公斤計算，甚至私下被人評為「喊水會結凍」，與另名毒梟林孝道齊名。

    扎根金三角 20年前就毒害台灣

    資深刑警表示，黃正成很早就在毒品圈「打滾」，二○○四年前，即與大哥廖正雄在泰國、緬甸、寮國的金三角地區扎根，與當地製毒集團合作，將毒品海洛因走私出境，情境宛如電影「門徒」。

    此外，廖、黃行事謹慎，經常更換落腳地點，與集團成員都長期藏身在泰國境內，大幅增加警方緝捕難度，不過當他們的「毒品版圖」日漸擴大後，被我方調查局盯上。

    調查局於二○○六年派員前往泰國，與泰國肅毒委員會合作，正式展開跨國偵辦行動。隔年一月，調查局接獲線報，掌握廖在安排毒品走私來台事宜，幹員與泰國軍警聯手進入金三角，一舉逮捕黃的大哥廖正雄，查獲數量驚人的一千四百多公斤海洛因。

    不過當時只有廖正雄落網，黃正成成為漏網之魚；由於大哥「退出」毒品圈，黃男順理成章接手大哥的毒品生意，成為毒品攻台的最上游大毒梟。

    通緝18年 十大惡人黃正成終到案

    隨後調查局於二○○七年間，掌握黃正成從泰國將廿多公斤海洛因夾藏在木桌家具中走私來台，我方順利截下這批毒品，黃男因為一直躲在泰國，我方對他發布通緝。兩年後，台泰警方再次聯手出擊，終於在泰國境內將他逮捕到案，送進監獄。

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