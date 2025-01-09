勒索麥當勞7千萬 消防夫妻檔確定要關

前新北消防隊員蔡一郎、黃櫻惠夫妻檔，5歲兒子8年前在麥當勞遊戲區摔斷手臂，夫妻趁機索討7060萬元天價賠償金，被判刑定讞。（資料照）

2025/01/09 05:30

兒摔斷手臂 索天價賠償

〔記者張文川／台北報導〕前消防隊員蔡一郎、黃櫻惠夫妻檔，八年前在職期間，當時五歲的兒子在麥當勞遊戲區摔斷手臂，花費醫藥費六千七百元，夫妻卻向麥當勞索討七○六○萬元天價賠償金，麥當勞不堪勒索而報案。一審依刑法恐嚇取財未遂罪將夫妻各判刑一年二月，二審高等法院認為二人要索一萬多倍賠償金，犯後無悔意，改依貪污治罪條例「藉勢藉端勒索財物未遂罪」重判蔡男六年六月、黃女五年二月，各褫奪公權二年、一年；最高法院昨駁回被告上訴，全案定讞，二人近期將入獄。當初案發後二人均被停職，之後辭職。

夫判六年半、妻五年二月

判決指出，蔡男夫妻二○一七年間任職新北市消防局，可查詢新北市公共場所的消防安檢資料，有權指派各消防分隊前往稽查，同年三月兒子在麥當勞土城裕民店爬溜滑梯時摔傷，右手骨折。

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夫妻向麥當勞索賠七○六○萬元，二人利用職權調閱、蒐集麥當勞新北各地分店的消防安檢資料尋找違失，談判時揚言不和解就公布資料，麥當勞擔心影響商譽持續協商，討價還價十一次，夫妻降價至三七八○萬元，還要求以餐券折抵八八○萬元，談判不順利就向消防局、市長信箱匿名檢舉，分店受檢未被發現違規，蔡男還要求當地隊員重新稽查、開立限期改善單。

麥當勞不堪其擾，向調查局新北市調查處告發，二人遭檢方起訴。二人辯稱是一般消費受傷糾紛的民事求償；桃園地院認為二人僅蒐集安檢資料及檢舉，非實際安檢之人，犯行與消防職務行為無關，依恐嚇取財未遂罪各判一年二月徒刑。

二審高院審理時，麥當勞代表律師指控這對夫妻扮黑白臉，利用職務之便謀取私利，很惡劣；高院認定夫妻持安檢資料施壓勒索店家，應論以貪污罪，改判蔡男六年六月、黃女五年二月，獲最高法院駁回上訴而確定。

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