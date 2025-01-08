週四強烈冷氣團來襲轉濕冷 桃園以北宜花降雨明顯

週四隨著東北風增強，水氣亦增多。（資料照）

2025/01/08 22:25

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週四（9日）強烈大陸冷氣團來襲，白天溫度約14至16度，越晚各地氣溫越下降，夜晚低溫在中部以北及宜蘭預估下探11至13度，到週五清晨恐跌破10度；北部、東半部地區及恆春半島降雨機率增加，尤其桃園以北及宜、花地區降雨較持續。

中央氣象署預報，強烈大陸冷氣團南下，迎風面北部及宜蘭逐漸轉濕冷，白天溫度約14至16度，其他地區變化不大，高溫仍可來到20至23度左右，感受較舒適。不過越晚各地氣溫越下降，夜晚低溫在中部以北及宜蘭預估下探11至13度，其他地區也只有13至15度，感受明顯偏冷，請注意溫度的變化做好保暖工作；馬祖8至13度、多雲，金門10至17度、晴天，澎湖13至18度、晴天。

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降雨方面，隨著東北風增強，水氣亦增多，週四北部、東半部地區及恆春半島降雨機率增加，尤其桃園以北及宜、花地區降雨較持續，整日為陰雨的天氣，而中南部地區雲量增多，山區亦有零星降雨，外出建議攜帶雨具備用。

天氣風險公司提醒，週四到週六這波冷空氣比較強，水氣也比較多，除了迎風面的北部、東半部地區外，西半部山區也有短暫雨，在3000公尺以上的高山因為氣溫夠低，有機會看到霧淞或冰霰。週五氣溫最低時，清晨夜間中北部的低溫10到12度，局部近山區和空曠地區會有10度以下低溫，週六白天氣溫將小幅回升。

氣象署也提醒，風浪增強，週四苗栗至雲林沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、馬祖將有9至10級強陣風，桃園至台南沿海空曠地區及金門亦有較強陣風，鄰近海域有較大風浪，近海浪高3至4米，海邊活動請注意安全。

紫外線方面，台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市、宜蘭縣、花蓮縣為「低量級」，其他地區皆「中量級」。

空氣品質方面，強烈大陸冷氣團南下，環境風場為東北風，中南部位於下風處，擴散條件差。北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級，北部及雲嘉南局部地區短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

強烈大陸冷空氣南下，越晚各地氣溫越下降，中部以北及宜蘭低溫預估來到11至13度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線方面，台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市、宜蘭縣、花蓮縣為「低量級」，其他地區皆「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級，北部及雲嘉南局部地區短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。（擷取自中央氣象署網站）

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