他發現「這2地」土壤液化亮紅燈！ 網解惑：古地名就可看出

網友發現，新北市三重、蘆洲及鄰近的台北市幾乎都在土壤液化紅區高潛勢範圍。（擷取自Threads/tonykshuang）

2025/01/08 22:02

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新北市三重區六張街6日一棟民宅旁邊的建案工地開挖地下室時，疑似因為地基塌陷導致整棟民宅倒塌。對此就有民眾發現，事發地三重幾乎都在土壤液化高潛勢範圍，引發討論。

一名網友在Threads發文表示，因為三重發生樓倒案件，他上網查詢經濟部地質調查及礦業管理中心的土壤液化潛勢查詢系統，意外發現整個三重及鄰近的蘆洲和部分台北市被列為代表高潛勢的紅區範圍內。

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貼文曝光後，網友紛紛表示，「三蘆本來就是沖積扇，你說他堅固我也不信」、「土壤液化的問題很久了，台灣蓋房子真的蠻麻煩的。不是土壤液化，就是超抽地下水造成地層下陷，土壤液化都抓不穩了，台灣地震又一堆」、「土壤液化其實問題不大，建築物的基樁打深一點都會到岩層，跳過液化層，就好比沙灘好了，拿筷子插很淺會倒，插深點插到岩層就穩了，現今建築審查都會先附上土壤液化調查，就是蓋時結構技師鑽探跟基樁多注意罷了」、「從台北市一直延伸到屏東，差不多台灣西半邊很多都有土壤液化區，現在的建築技術雖然可以克服，但建築物還是有一定的高度限制考量」。

也有專業網友解釋，「古地名就可以看出一些問題了，為什麼三重到近30到40年才發展起來，以前人叫他三重埔，它是大漢溪跟新店溪的河埔新生地，有點類似牛軛湖生長過程其中一段，土壤液化風險的程度當然高一些」。

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