三重鄰損案廢棄場 警進駐維安顧災民財產

新北市警蘆洲分局進駐三重鄰損案土石方廢棄物轉運站，守護倒塌公寓內遺留財物、紀念物品。（記者吳仁捷翻攝）

2025/01/08 21:59

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市三重鄰損案造成兩棟公寓突然倒塌，市政府緊急拆除，將民宅內廢棄物、瓦礫載往臨時轉運站，清理、分類土石方廢棄物，並開放認領，不少住戶來不及拿走保暖衣物、現金、貴重物品，到臨時轉運站招領，蘆洲警分局警力日夜進駐，冒低溫維護轉運站安全，替災民看管財產。

新北市政府因應三重鄰損案，清運倒塌的兩棟公寓建物廢棄物，載至八里一處工地暫時堆置，清理土石方廢棄物，因受災戶民眾來不及帶走許多財物，工務局委外廠商清理廢棄物時，若發現疑似財物，也會取出集中，供公所造冊，讓受災戶招領。

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蘆洲警分局7日下午2時許進駐轉運站，每天從上午7時到深夜11時編排警力進駐，目前工務局等單位協助住戶認領；警方冒著寒流低溫在臨時轉運站維安，替受災戶守護最後財產、珍貴物品，雖然取出的物品、貴重物不多，也替來不及帶走家中物品的受災戶，保留最後一線希望。

新北市警蘆洲分局進駐三重鄰損案土石方廢棄物轉運站，守護倒塌公寓內遺留財物、紀念物品。（記者吳仁捷翻攝）

新北市警蘆洲分局進駐三重鄰損案土石方廢棄物轉運站，守護倒塌公寓內遺留財物、紀念物品。（記者吳仁捷翻攝）

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