中市元旦起電動車停車新制上路 充電槍佈建延遲引關注

台中市元旦起電動車停車新制上路，但充電槍佈建延遲引關注。（圖：市府提供）

2025/01/08 21:59

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市電動車數已逾1萬3600部，台中市自元旦起試辦電動車停公有停車格採停車、充電分開計費，交通局原本去年底要在公有停車場佈建888支充電槍，卻佈建尚未到位，交通局原指因台電配電排程不及等所致，目前陸續建置中；對此，台電指出，截至去年12月30日止，台中市停車管理處申請充電樁用電合計共131案，已有48案完成送電，另有39案等停車管理處報內線竣工及3案待停車管理處繳費及21件完成配電場所或待埋設自備管等改善案件。

台電指出，另有4件設計中的案件及16件待施工中的案件，均是台中市停管處去年底才申請的案件；針對有關待報竣及須用戶改善案件，台電每月以函文通知儘速辦理未完成送電案件台電皆有管登，須待申請業者完成待改善及內線報竣，經台電確認用電安全無虞後，始能完成最後之送電作業。

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台中市為鼓勵綠色運具，電動車停放公有一般停車格原均不收費，停充電車格採累進費率收費，考量全市電動車已逾1萬3千輛，落實使用者付費，台中市自今年元旦起，試辦充電停車格停車與充電分開計費，讓充電費透明化，電動車停放各式公有停車格仍優惠免費停車1小時。

新制中電動車停充電車格充電改以度計價收費，不過，交通局原訂去年底公有停車場建置888支充電槍，新年新制起跑，充電槍數還有數百餘支落差未到位。

台中市交通局表示，停車管理處去年底前預計再增設慢充383槍及快充96槍，目前已完成建置116槍，進行請電程序中的有256槍，另尚有107槍充電樁也加速施作進度，停車場委外廠商刻正委託專業電器承裝業計算用電容量及繪製單線圖並經技師簽證，再彙整完整規劃書圖（充電樁、配電場所位置、自主維護計畫書、設備VPC等相關資料）向台電申請用（送）電，停管處將督促委外廠商加速作業。

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