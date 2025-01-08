全國語文競賽台南隊大放異彩 安平國中台語朗讀「鉸頭毛」奪特優

台語讀劇安平國中獲得特優，台南市教育局副局長楊智雄（左2）表揚得獎師生。（台南市教育局提供）

2025/01/08 22:37

〔記者洪瑞琴／台南報導〕全國語文競賽台南代表隊大放異彩，156名參賽選手及隊伍獲獎，安平國中以「鉸頭毛」為主題獲台語國中組特優，非原鄉的台南也拿下母語演說特優。

全國語文競賽項目繁多，包含國、台、客、原住民族語（朗讀、演說、情境式演說、試辦讀者劇場）、國、台、客（字音字形）、作文、寫字等項目，在歷經分區預賽、決賽競爭激烈後，台南市代表隊156名好手脫穎而出。

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台南高商學生簡傑恩在族語老師柯玉緞教導下，從小扎根練習魯凱族語，獲得2019年國小組朗讀特優、2020年國中組朗讀特優，2024年再獲高中組情境式演說特優。情境式演說包含看圖說故事及現場問答，考驗學生的臨場發揮及對母語的熟稔度，在非原鄉的台南，獲獎實是難能可貴。

試辦的本土語讀者劇場團體賽項目，安平國中以「鉸頭毛」為主題，在團體朗讀表演呈現台語逗趣的內容，流利與評審問答，在難度極高的項目中脫穎而出，獲得台語國中組特優。

台南代表隊獲特優24位及讀者劇場1隊、優等87位及讀者劇場1隊、甲等30位。教育局今（8）日舉辦頒獎典禮，肯定學子努力與指導老師用心培育，齊心為語文教育努力，傳承語言文化與演繹之美。

另億載國小張心平，安平國中阮玉如、後甲國中翁瑞鴻、大成國小劉寶珠等教師也獲獎。身為教師及指導教師投身參賽，平時除了授課及訓練學生，自己也要抓空利用晚上時間練習，暑假及假日更是勤練不輟，才能從教師組或社會組中拔尖而出，成為學生的楷模。

2024全國語文競賽台南代表隊獲客語朗讀社會組特優，台南市教育局今天舉行表揚典禮。（台南市教育局提供）

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