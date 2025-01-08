公車票價享轎車級服務 台南「厝邊公車901路」再增9人小巴

「厝邊公車901路」，9日起新增9人小巴服務，票價比照大台南市區公車。 （南市交通局提供）

2025/01/08 22:37

〔記者洪瑞琴／台南報導〕大台南市區公車導入9人小巴靈活便利，宛如公車票價享轎車級服務，路線再+1！「厝邊公車901路」，明（9）日起新增9人小巴服務，和原有大型電動巴士混合行駛，每日班次數更由20班次增加為38班次。

交通局長王銘德指出，以安平區14路導入9人小巴為例，雖然車型變迷你，因加密班次、縮短等車時間，原本每月運量僅6千餘人，實施後單月最高運量曾達到1.2萬人次，幾乎翻倍，因此也持續盤點其他合適路線推動。

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王銘德表示，市長黃偉哲要求公共運輸服務必須接地氣，因此創新推出9人小巴行駛市區，可深入鄰里，還解決大車司機荒問題，頗受好評，因此繼安平區14路、安南區9路之後，第3條路線「厝邊公車901路」（九份子至市立新總圖）明日起加入9人小巴上線營運。

「901厝邊公車」由府城客運營運，起點為永康的「頂東站」，終點在大港觀海橋邊的「克樺社區」，途中行經台南市立圖書館（新總圖）、大橋國中、成大南工、奇美醫院、海佃國中、九份子國中小、海南里活動中心等重要地點，提供東橋、九份子等地區公共運輸。

王銘德表示，「901厝邊公車」行經多個新興重劃區，居民持續成長但公共運輸運量尚待培養，搭車人數不多時最適合採用9人小巴，再搭配原有大巴，可在尖離峰不同時段彈性調度，還可順勢增加班次，兼顧搭乘便利性和節約營運費用。

南市公共運輸處處長吳俁之表示，9人小巴搭乘方式和一般公車完全相同，在站牌處招手搭車，車頭有LED字幕顯示路線，車身也有大台南公車標誌和路線號碼，車內則比照公車設置電子票證刷卡機、站名播報系統、投現零錢箱，且大台南公車App還開發貼心功能可顯示車內剩餘座位，民眾可多加利用。

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