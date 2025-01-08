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    中油全國造價最貴！巴陵加油站開幕 原鄉區長超感謝

    中油全國造價最貴！巴陵加油站今天熱鬧開幕。（復興區公所提供）

    中油全國造價最貴！巴陵加油站今天熱鬧開幕。（復興區公所提供）

    2025/01/08 23:07

    〔記者李容萍／桃園報導〕台灣中油公司回饋偏鄉，斥資逾1億2700萬元在桃園市復興區後山華陵里復興路九段100號建造「巴陵加油站」，今（8）日舉辦開幕典禮，復興區長蘇佐璽等人到場，肯定位於海拔約604公尺的巴陵加油站，不僅是後山居民的定心丸，能「油箱滿載」更是遊客暢遊後山的安心保障。

    包括蘇佐璽、市府經濟發展局長張誠、原住民族行政局專委簡善謙、市議員陳瑛、簡志偉、蘇偉恩、王仙蓮、復興區民代表會主席張倉豪、副主席林振德、代表陳榮光，以及中油油品行銷事業部副執行長鄭文龍、桃園營業處長杜瑩真等人都出席巴陵加油站開幕典禮。

    蘇佐璽表示，巴陵加油站堪稱中油全國造價最貴的加油站，運輸成本也非常的高，他非常感謝中油願意在這裡設站。巴陵加油站的成功也是桃園市政府與中油合作成功非常重要的範例，且歷經鄭文燦、張善政兩任市長終於讓復興區後山的區民也有加油站。

    蘇佐璽提到，過去後山的居民常常要備油在家裡，無形中也增加失火的風險。另外也常常有遊客在後山面對無油可加的窘境，現在有了巴陵加油站一切問題就解決了。

    巴陵加油站設施包含1個加油島、3個油槽，打造泰雅風格主題的加油站體，總經費4000萬元；營運時間為平日及假日、國定假日均為上午8點至下午4點30分，油品種類有92、95、高級柴油。

    中油全國造價最貴！巴陵加油站今天熱鬧開幕。（復興區公所提供）

    中油全國造價最貴！巴陵加油站今天熱鬧開幕。（復興區公所提供）

    中油全國造價最貴！巴陵加油站今天熱鬧開幕。（復興區公所提供）

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