辦年貨蛇麼都好運！鳳山中華街商圈1/18闖關送百元券 紅包大放送

鳳山中華街商圈推出限量價值百元「好運連連消費券」及「金閃蛇籤吊飾」。（記者陳文嬋攝）

2025/01/08 23:07

〔記者陳文嬋／高雄報導〕農曆春節將至，高雄市鳳山中華街商圈結合鳳山光之季，主打「鳳城年華尋光趣」，1月18日民眾闖過5關，可獲得限量百元券或金閃蛇籤吊飾，賞燈、逛市集、辦年貨還有機會領取市長蛇年紅包。

鳳山中華街商圈今年邁入57年，自製新春掛飾「中華好運Round」，做成球體形狀，加上金錢符號，搭配大紅「中華」字樣，60間店家懸掛門口招財，以蛇來運轉象徵賺錢入袋，迎春更是喜氣洋洋，祈福消費者與店家新的一年都能賺錢。

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鳳山中華街商圈結合鳳山光之季燈會，打造「食光機」入口意象，今年主題「鳳城年華尋光趣」，1月18日推出好運市集，還有蛇年紅包大放送，有機會領到市長陳其邁限量蛇年紅包。

現場舉辦「蛇麼都好運」闖關活動，民眾完成連闖5關遊戲，可獲得限量價值百元「好運連連消費券」，或是商圈文創商品「金閃蛇籤吊飾」，每個吊飾附有一張籤詩解讀新的一年運勢。

商圈更打造繪馬牆，讓民眾寫下心願，懸掛在牆面上，為新的一年祈福，並推出文創福袋，內有金蛇春聯、紅包、吊飾與繪馬。

此外，觀光局也推出高雄商圈easy購活動，民眾逛商圈賞燈會，與燈飾合拍美照，可以換購商圈護照，一次擁有30個商圈共256間店家的折價券、抽獎券、免費券等。

鳳山中華街商圈促進會理事長陳潔如說，商圈半世紀經營造就許多美食小吃，串聯平成砲台、曹公圳等景點，結合鳳山光之季亮起來，鄰近捷運、鳳山火車站，搭車很方便，體驗年味手作、逛好運市集、漫步賞燈過好年。

鳳山中華街商圈懸掛新春掛飾「中華好運Round」，象徵蛇來運轉賺錢入袋，並自製繪馬牆，讓民眾寫下心願掛牆祈福。（記者陳文嬋攝）

鳳山中華街商圈結合鳳山光之季亮起來。（記者陳文嬋攝）

鳳山中華街商圈自製繪馬牆，讓民眾寫下心願掛牆祈福。（記者陳文嬋攝）

鳳山中華街商圈店家懸掛新春掛飾「中華好運Round」，象徵蛇來運轉賺錢入袋。（記者陳文嬋攝）

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