加菜了！六堆黑豬直送東沙、太平島 阿兵哥：家鄉味吃到快哭

六堆黑豬是純種台灣囡仔，陳賢昌每年都會致贈給東南沙的士官兵。（取自東南沙分署臉書）

2025/01/08 23:23

〔記者陳彥廷／屏東報導〕為支持國軍，屏東黑豬農陳賢昌延續傳統準備6頭達150公斤的六堆黑豬，在屠宰後直送東沙群島及太平島，今天清晨正式送交相關駐軍單位，預計下週抵達能東沙群島及南沙群島的太平島，一名在外島曾經品嘗過六堆黑豬的士官兵透露，由於在外島勤務特殊，過年的值勤一如以往沒有所謂的「年假」，因此在年節時吃到如此家鄉味的豬肉，是「吃到快哭」。

曾在外島當兵的陳賢昌，深知外島補給之不易，他退伍後投入養豬產業想要盡自己的一分力，體恤士官兵過年執勤不得返家，因此回饋他念茲在茲的國防，盼能盡綿薄之力，因此開啟送6頭六堆黑豬到國境最南疆的傳統。

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他說，近年不論何時，台灣西南空、海域皆受解放軍頻以船、機騷擾，讓官兵在年假中更要繃緊神經應對，希望能提供優質食物稍稍紓解官兵的壓力，因此送出宰好的6頭黑豬溫體豬肉，直送東沙及南沙群島勞軍。

趕在過年前的最後一次運補，今天他和內埔產銷班的代表人曾仁德，一起將六堆黑豬送到麟洛屠宰場再轉交給運補的士官兵，預計先到東沙群島，後再送到太平島。

黑豬因為飼養期較長，價格大多時間較一般白豬為貴，加上年節需求旺盛，價格水漲船高，尤其南部客家六堆長達上百年圈養的黑豬，經過基因定序，是正港「台灣囝仔」，飼養期長也造就肌間脂肪增加的肉質，屬頂級豬肉，現並命名為六堆黑豬。

陳賢昌說，南部客家六堆長期飼養黑豬，這種豬早年就是在家裡後方的豬圈飼養至今，與南部客家人過年節慶的各式生活文化是息息相關，送出6頭六堆黑豬，盼前線的國防業務能一切順利。

一名曾在島上品嘗過黑豬美味的士官兵指出，在外島資源雖不致匱乏，但因為運補不易，大家都很珍惜有特殊菜色的日子，但也因為外島不可能排班還排年假，全都照常上班，因此過年只有少部分的人可以返台，當時吃到那個口味湧上心頭的全是家鄉的樣子，過年思鄉之情是讓他差點邊吃邊哭，經驗非常難忘，也謝謝友好的民間人士長期捐贈黑豬給他們和弟兄姐妹們品嘗。

陳賢昌（前左一）和內埔產銷班的代表人曾仁德（前右一），一起將六堆黑豬送到麟洛屠宰場再轉交給運補的士官兵。（記者陳彥廷攝）

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