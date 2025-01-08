中央大學校園生態多樣豐富 桃園鳥會調查擔心2物種太多

中央大學校園常見活蹦亂跳的可愛松鼠。（桃園市野鳥學會提供）

2025/01/08 23:32

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區有「世外桃源」美譽的國立中央大學，校園面積62公頃，自然生態多樣豐富，為了解校園動物生態的分布情形，中央大學總務處去年3月至12月委託桃園市野鳥學會保育研究組展開首次校園動物生態調查，期間4名成員白天帶望遠鏡、照相機，晚上改以紅外線自動相機，藉以觀察與掌握校園物種，進而擬定合宜的保育計畫，呼籲教職員生和遊客共同愛惜與維護。

中央大學總務長楊智斌今（8）日表示，中大校園種植超過7000棵樹木，保留大面積的草地。中大湖、百花川、烏龜池、荷花池等水域環境，以及校園周邊的大片耕地、樹林與洽溪流經大門，形成天然的生態廊道，提供多樣動物良好的棲息環境。

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此次調查發現，中大校園有153種動物，哺乳動物5種、鳥類44種、兩棲爬行類13種、魚蝦類10種、昆蟲74種（蝴蝶32種、蜻蜓14種、其他28種）、其他7種。其中，台灣特有種分別為台灣藍鵲、小彎嘴、五色鳥及斯文豪氏攀蜥等4種；保育類有7種，包括台灣藍鵲、松雀鷹、大冠鷲、鳳頭蒼鷹、紅隼、領角鴞、紅尾伯勞及草花蛇；外來種有21種，以鳥類及魚類較多。此外，過境鳥及冬候鳥的出現，亦會略增鳥種數，足見中大校園動物的多樣性。

桃園鳥會保育研究組長徐景彥提到，此次動物生態調查除盤點校園的物種，更期待了解校園主要動物的習性，作為未來推動永續校園的環境教育及校園維護管理參考，像是發現鴿子、松鼠數量各超過100隻，考量鴿子排泄的大量糞便有環境衛生和衍生傳染病之虞，松鼠會啃食樹皮、甚至水管、電線會導致斷水、斷電，兩者都須加以管控數量。因此，鳥會將要向教職員生與訪客宣導，校內不餵食動物，賞鳥時保持距離，減少打擾等行為，才是真正自然友善的方式，以維護自然生態平衡。

桃園市野鳥學會保育研究組團隊進駐中央大學進行校園動物生態調查。（桃園市野鳥學會提供）

桃園市野鳥學會保育研究組團隊進駐中央大學進行校園動物生態調查。（桃園市野鳥學會提供）

中央大學校園建築物常見鴿子成群聚集。（桃園市野鳥學會提供）

中央大學校內拍攝到的台灣保育鳥類—台灣藍鵲。（中大總務處提供）

中央大學校內拍攝到的霜白蜻蜓。（中大總務處提供）

中央大學校內拍攝到的五色鳥。（中大總務處提供）

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