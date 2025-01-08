好市多「樂高收納盒」價格超甜 網大歪樓：買回家半夜會嚇到

好市多買的樂高收納盒被調侃像「骨灰罈」，讓不少網友笑翻。示意圖，圖中人物與新聞事件無關。（資料照）

2025/01/08 23:55

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）主打商品物美價廉，有網友分享，好市多的樂高積木收納盒有特價活動，原價939元打折變成609元，總共有6種大小的收納盒就像俄羅斯娃娃，非常有趣。其他網友卻紛紛調侃，「造型很像骨灰罈，買回家半夜會嚇到」。

網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文說，逛賣場時，發現有樂高收納盒而且還在打折，939元折價為609元，箱子裡共有2大、2小、2迷你收納盒，但原PO透露，「老實說這種形狀真的不好收納，所以我們打退堂鼓，不過擺在家裡應該是很可愛啦」。

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貼文曝光，不少網友紛紛調侃，「真的很像骨什麼罈的」、「買大送小骨灰罈超值，就是要冷卻後再放入」、「新的骨灰罈？」、「感覺半夜會嚇到」、「一家人整整齊齊」、「買回家佔空間的」、「一家人整整齊齊」、「有臉的東西，容易招……」、「想到神隱少女」、「看完留言滅火了！謝謝大家幫我省荷包」。

不過也有網友認為，「這個要買多個不同款疊起來才好看，有圖騰柱的感覺」、「給小朋友收納玩具的很適合啊，不然樂高根本沒有地方收」、「我兒子都拿來裝他的恐龍」。

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