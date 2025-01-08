退休工程師陳宜宏打造「鰻村」養殖場 日人也來台取經

退休工程師陳宜宏打造「鰻村」養殖場，連日人也來台取經。圖為數公尺深過濾池，其設計頗爲精妙。（記者劉人瑋攝）

2025/01/08 23:55

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東市射馬干部落山腳下有座「鰻村」，佔地三百多坪，負責人陳宜宏從奇美工程師退休後，憑著技術本位打造鰻魚養殖場，連日本人也來取經。

台東市公所為發掘大知本地區產業，與酒店餐廳合作，彈牙的鰻魚飯最吸睛，白灼、蒲燒鰻在大廚料理下令人驚艷。鰻魚來自射馬干部落的「鰻村」，佔地三百多坪、二十八池、年營業額二千多萬，卻也只需要三人維護，主養稚鰻。

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陳宜宏說，白鰻被列為瀕危，以往每年十一月一日到三月底開放捕撈鰻苗，從一尾一百二十、一百三十元，甚至曾高至二百元，最低價者到四、五十元都有。養鰻初期，白鰻六千尾一公斤，一尾二百元，「和金子一樣，甚至更貴」！由於高風險，許多養殖業者轉型養黑鰻，但繁殖率只有二、三成。他當初也是花了不少「學費」、失敗多次，屢經嚐試並透過專家協助方能成功。

說到養鰻，陳宜宏表示，自己也是誤打誤撞，本來在奇美退休前就打算在台東養老看海，想不到「雜草長太快，後來乾脆挖池養魚」，最後打算養鰻，自己設計養鰻場，日前還吸引一位二十多歲的日本女「實習生」到鰻村學習鰻場設計及養殖技術。

陳宜宏說，室內養殖場資金及技術很高，池子是用鋼筋混凝土，不會像土池或玻璃纖維強化塑膠桶養鰻，難以清洗且易生氣味，所抽取的地下水都是地下數十米，再經珊瑚石過濾並養菌，而管線也可控制溫度，全天候自動化智慧監控系統，管控室內溫度、空氣溼度、水質等。

陳宜宏過去在奇美集團時原負責建築，「誤打誤撞」進入養殖漁業，即使賣日方稚鰻生意穩定，仍努力到處跑賣場販售自家的蒲燒鰻和白灼鰻，從部落養鰻有成，近期又規劃遠赴越南建養殖場。

陳宜宏說，池子都為鋼筋混凝土製，乾池或池外皆無處處潮濕，水池內也確保乾淨才能獲日人信任。（記者劉人瑋攝）

陳宜宏說，池子都為鋼筋混凝土製，乾池或池外皆無處處潮濕，水池內也確保乾淨才能獲日人信任。（記者劉人瑋攝）

滿池鰻魚精力充沛、亂鑽跳動。（記者劉人瑋攝）

滿池鰻魚精力充沛、亂鑽跳動。（記者劉人瑋攝）

滿池鰻魚精力充沛、亂鑽跳動。（記者劉人瑋攝）

滿池鰻魚精力充沛、亂鑽跳動。（記者劉人瑋攝）

台東市公所日前發布轄內產物，陳宜宏提供蒲燒鰻、白灼鰻，十分吸睛。（記者劉人瑋攝）

日本廠商派來年輕幹部實習。（記者劉人瑋攝）

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