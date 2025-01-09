高雄帝冠車站沒錢修復「開不了門」 台鐵：將與鐵道局商量

高雄帝冠車站被以木板封閉、加上紅龍柱隔離，確保歷史建物完整性。（記者王榮祥攝）

2025/01/09 00:09

〔記者王榮祥／高雄報導〕台鐵新高雄車站華麗開張同時，民眾注意到等了23年、終於回老家的帝冠車站「大門」被封、四周被圍；台鐵表示因修復經費過大、尚未交付高市府整修，將與鐵道局商討可行方案。

高雄帝冠車站主體建於1941年，採和洋式建築，其「唐博風」屋頂因形似皇帝帽，被暱稱帝冠車站，配合高雄鐵路地下化工程，2002年3月以特殊工法往東南向遷移，2003年被指定為歷史建築。

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2021年中秋節前夕，重達2500公噸的帝冠車站費時1個多月，慢慢回到58公尺遠的車站中軸線「老家」，並設定為新車站南側進出通道，重拾往日高雄門戶擔當角色。

去年12月28日，高雄車站天棚啟用與地下廣場成圓，7成以上空間開放，除超人氣天棚與寬闊廣場，不少民眾專程到帝冠車站旁打卡，近距離看看老車站樣貌；但民眾也好奇，車站四周以紅龍柱圍起，前後通道以木板封閉，似乎不想讓人看到裡面情況，覺得好可惜。

高市文化局說明，帝冠車站歷經82年歲月洗禮及兩次遷移，已有相當程度損壞，加上表面有多層漆料覆蓋，為重現其價值，需進行建築體全面剝漆及手工細緻修復。

特別是站體壁面達7種以上磁磚陶磚目前均有損壞，且無替代品，需開模重新燒製，精美裝飾也需透過手藝精湛的匠師修復，具此技藝傳統匠師不多。

文化局指出，受台鐵委託的帝冠車站修復設計案已如期完成，因後續修復是在新站體開放下施作，材料運送動線有一定難度，間接增加成本，總修復經費概估1億多元，工期約1年半，期待相關經費能盡快撥付委託，儘早啟動工程。

負責高雄車站工程的鐵道局表示，當時是台鐵局（未改制前）委託文化局修復，經費應由台鐵撥付；台鐵則指出，修復經費逾億元過於龐大，會再與鐵道局商議。

高雄帝冠車站因為還沒修復、無法開放，修復工程粗估需一年半。（記者王榮祥攝）

從高雄帝冠車站窗框透視新車站雲朵天棚。（記者王榮祥攝）

高雄帝冠車站被設計成新高雄車站南側主要通道（電扶梯上），因沒錢修復、暫時沒法開放。（記者王榮祥攝）

從雲朵天棚欣賞帝冠車站與八五大樓。（記者王榮祥攝）

高雄帝冠車站乘載許多高雄人的回憶。（記者李惠洲攝）

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