尹錫悅民調逆勢回升至40％ 還超越戒嚴前水準

尹錫悅支持者8日在總統官邸前聚集聲援。（歐新社）

2025/01/09 13:35

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統尹錫悅自2022年5月上任後，其支持率迅速跌破至40%以下，甚至在去年12月3日宣布戒嚴，民調顯示其支持率降至低點僅11%。然而，近期面臨彈劾的尹錫悅，他的支持率出現回升，還超越戒嚴前的水準。

綜合韓媒報導，南韓輿論評論研究所（KOPRA）於1月3日及4日進行的民調顯示，尹錫悅的支持率目前回升至40%，大幅超過此前戒嚴後的歷史低點。此外，南韓民調機構「Realmeter」6日公布的民調亦指出，執政黨「國民力量」的支持率從上週的30.6%增加至34.4%，而最大在野黨「共同民主」的支持率則從45.8%略微降至45.2%。

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專家分析指出，近期民調結果顯示出，「國民力量」正變得更加團結，原因是對共同民主黨和其領導人李在明的不信任。國會議員李在明被視為2027年總統選舉的熱門候選人，擁有35%的支持率，但因其身負多項刑事指控，有可能被禁止參選公職。

南韓仁川大學政治系教授李俊翰（Lee Joon-han，音譯）表示，「國民力量」對於2017年時任總統朴槿惠遭彈劾下台的慘痛教訓仍記憶猶新。當年，執政陣營分崩離析而在隨後的選舉慘敗，這種恐懼讓許多「國民力量」的支持者更加團結。隨著共同民主黨已在國會佔據多數席次，「國民力量」也擔心如果再讓該黨控制政府5年，將會產生嚴重後果。

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