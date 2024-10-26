花生與燕麥的碰撞！ 虎尾鎮農會推新品

虎尾農會今年推出虎霸王「椒燕花生」，將花生與燕麥結合，可加入優格、牛奶享用。（記者李文德攝）

2024/10/26 15:59

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣虎尾鎮農會推廣契作履歷花生，如虎霸王花生、花生粽等受到廣大好評，是全國第一家具有產銷履歷驗證的農會。今年農會新推出虎霸王「椒燕花生」及「經典花生」2樣新品，再度為農會自產銷產品打開市場。此外，元長、北港農會同樣啟動研發量能，有「紅珍珠花生糖」、「花生糕餅」等新產品，盼透過各種新手法，打開雲林花生市場。

虎尾鎮農會配合落花生產業策略聯盟進行國產落花生整合與推廣，農會總幹事蔡武吉表示，農會多年來大力推廣產銷履歷花生契作，光是去年契作面積就達220公頃，加工廠也通過ISO22000及HACCP國際食品衞生安全管理驗證，成為全國第一家具有產銷履歷驗證的農會，到目前為止光農會自產自銷產品就逼近20種。

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蔡武吉表示，為再提升競爭力，農會今年再度突破，將花生與燕麥調配出虎霸王「椒燕」花生，可以讓民眾搭配優格、牛奶食用，當作健康餐點，此外更研發虎霸王經典花生，無過多調味，純粹保留花生原味。

今虎尾農會舉辦新品新裝發表大會，除公布2樣新研發新品外，更公開獲得「金馬61」伴手禮的虎霸王花生醬禮盒，此外，同為產業策略聯盟的元長、北港農會等也發表新品。如北港鎮農會將當地糕餅文化及花生融合，製作出「花生糕餅」，元長農會推出「紅珍珠花生糖」、莿桐合作農場則將花生與米結合作成「花生米香」，將雲林花生的多樣變化展現無遺。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣種植花生占全國9成，透過這次新品發表會展現花生各種可能，尤其虎尾農會此次獲得金馬獎伴手禮認證，讓她與有榮焉。

莿桐合作農場推出「花生米香」，將花生與米結合，成為清爽脆口零嘴。（記者李文德攝）

元長鄉農會推出加工新品「紅珍珠花生糖」，外觀討喜。（記者李文德攝）

北港鎮農會將當地糕餅文化及花生融合，推出「花生糕餅」。（記者李文德攝）

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