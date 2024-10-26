全國家將文化祭嘉市登場 6縣市10間百年將館齊聚一堂

「2024全國家將文化祭」今天在嘉市九華山地藏庵登場，各家將館展現陣式腳步。（記者丁偉杰攝）

2024/10/26 16:00

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市素有「家將窟」美名，「2024全國家將文化祭」今天在九華山地藏庵登場，來自嘉義縣、市及新北市、台中市、台南市、屏東縣等10間知名將館齊聚一堂，各家將館展現陣式腳步、臉譜藝術與文化，也在中央噴水圓環為民眾祈福、收驚與驅晦，現場熱鬧非凡。

文化祭邀請10間來自六縣市的百年老館、知名將館，其中嘉邑震安宮振祐堂、古桃城山海鎮什家將本館為嘉市已登錄無形文化資產的家將團。

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隍義堂今年也由嘉市無形文化資產審議會審議通過登錄文資身分，成為嘉市第5團具無形文化資產身分的家將團，嘉市「家將窟」美名，可說名符其實。

今天下午，各家將隊伍自九華山地藏庵出發踩街，行經民權路、維新路、中山路、文化路等段後於中央噴水池集結，為民眾祈福、收驚與驅晦，期待為社會帶來安定力量的同時，讓更多人看見家將的文化之美。

嘉義市長黃敏惠表示，諸羅建城至今320年，宗教是這座城市重要的文化資產，更是安定人心的重要力量。嘉市保存家將文化，發揚宗教安定人心的力量，以及其獨特的藝術，舉辦家將文化祭，期待讓將藝風華能薪傳世代，讓更多人看到家將在宗教、歷史、藝術更深層且豐富精采魅力。

參與家將館，還有水上保義堂、屏東南邑如意開基五龍殿、台南麻豆地藏庵吉勝堂、台中中都元帥殿法元壇、台南漚汪吉慶堂、新北全台白龍庵如性慈德堂。

此次活動除了家將展演、文物展、攝影展與臉譜彩繪體驗，還有最受民眾歡迎的家將收驚驅晦儀式。

來自嘉義縣、市及新北市、台中市、台南市、屏東縣等10間知名將館齊聚一堂，各家將館展現臉譜藝術與文化。 （記者丁偉杰攝）

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