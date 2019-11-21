花生之亂》陳吉仲嗆聲：20億要讓亂市場的「販仔」沒生意做

農委會主委陳吉仲霸氣嗆聲：20億要讓亂市場的「販仔」沒生意做。（記者詹士弘攝）

2019-11-21 18:50:13

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林花生之亂，讓農委會主委陳吉仲天天往雲林跑，他今天面對花生農表示，所有農民都被「販仔」吃死死的，「販仔」不入場收購，百分之百市場有人操作，農委會站在保護農民立場所以要「出手」，並提出警告，農委會準備20億元，「販仔」如果不以更高價格讓農民收購花生，他會讓他們沒有生意做。

陳吉仲宣布雲林地區花生將由農會每台斤40元向農民保價收購，農民反映許多農會不收購情形。今天陳吉仲到來到水林、褒忠以及土庫鄉，向農民說明政府協助農民收購的情形，要農民千萬放心。目前確定參與收購的農會有北港、虎尾、元長及崙背農會；另還有子茂、莿桐及東石合作農場收購，未來還會增加。

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陳吉仲表示，農委會委託農會及合作場社收購花生，每台斤收購價40元，這個禮拜價格如果上不去，下個禮拜他再來，價格就會再提高兩元，因為市場已受受人為因素影響，如果今天的價格是每台斤47元，農會委根本不需要介入。「販仔」如果沒有用比農委會更高的價格收購花生，請農民就把花生全部交給與農委會配合的農會及合作場社，他會讓「販仔」沒有生意可做。

陳吉仲說，雲林縣是最重要的農業縣市，也是最複雜的縣市，他知道在場有很多政治人物，但他是農家子弟，不管政治只管照顧農民。

褒忠現場有人喊出「主委下台」，有花生農跳出來表示，主委是專程下來解決花生問題，而且把價格從每台斤35元拉抬到40元，應該要感謝他？主委親自來解決問題，而且解釋問題給大家，居然有人這麼「亂」？有考量到農民利益嗎。

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