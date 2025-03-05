葉元之被爆羞辱助理病逝不聞問？ 溫朗東嘆：對選民何來熱誠？

國民黨立委葉元之。（資料照）

2025/03/05 13:30

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委葉元之近日被爆今年1月份直接辭退想請假去看病的助理，結果該名助理後來病逝，葉元之也從未探病、慰問，也從未打電話關心。葉元之回應，此案要等方旭告別式結束後才說明，這些話並非事實。

名嘴溫朗東今日稍早PO出媒體人吳崑玉的訊息截圖，吳崑玉稱，今年1月10日左右，方姓助理在辦公室極不舒服，在同事勸說下請假就醫，但沒發現啥毛病。方姓助理後來回家休息，卻躺在床上起不了床，第二天想請假去看病，打電話給葉元之卻被嗆說現在是會期末最忙的時候，今天不來就不用來了。方姓助理當然無法去上班，葉元之就真的把他辭退，踢出所有群組。

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吳崑玉指出，後來方姓助理去就醫，才發現原來腰痛根本不是骨科的毛病，而是嚴重胃潰瘍、腸穿孔、腹膜炎，緊急進去開刀，但推出來進ICU 30多天，一直無法好轉，就這麼走了。躺醫院這30多天，葉元之沒來探過病，也從未打過一通電話慰問，過世後也沒來過靈堂或打過電話。

溫朗東對此事表示，吳崑玉表示葉元之職場霸凌助理，間接導致助理病逝，葉元之不聞不問。這是關乎基本人性的嚴重問題，對助理如此殘酷，對選民又何來熱誠？葉元之應該停下所有行程，優先回應這個重大事件。

名嘴溫朗東今日稍早PO出媒體人吳崑玉的訊息截圖，內容指稱，立委葉元之被爆辭退想請假看病的助理，結果助理病逝，從未探病、慰問，也從未打電話關心。（圖擷取自網路）

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