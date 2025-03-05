獨家》涉教唆毆打Uber司機 王大陸包3萬6答謝四海幫堂主「小阿俊」

警方將四海幫堂主陳子俊的林姓小弟拘提到案。（記者陸運鋒攝）

2025/03/05 16:49

「小阿俊」陳子俊在逃 警全力追緝

〔記者陸運鋒／新北報導〕藝人王大陸去年與Uber連姓司機因搭車糾紛引發2波口角，王氣得向富二代游翔閔告狀，而游則找了幫派份子查出連男行蹤後，將其攔車痛毆一頓，警方今拘提打人的林姓、李姓、彭姓男子到案，經追查發現，涉案人士還有四海幫海巨堂堂主、綽號「小阿俊」的陳子俊，正全力追緝中。

檢警調查，此事之所以曝光，是因王大陸上月因妨害兵役案件遭到拘提，從查扣的手機，發現王大陸去年4月收到游翔閔傳送眾人毆打連姓司機的影片，且告知事情已經處理好了，為此王還包了約3萬6千元紅包作作為答謝，但這些內容全被檢警掌握，進一步通知連姓司機前來製作筆錄。

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檢警追查，王大陸向游男告狀後，游再委託四海幫「小阿俊」陳子俊，透過管道查出連姓司機個資及行蹤後，在去年4月25日晚上9時許，陳指派林、彭、李男等3人分乘2台汽車尾隨連男車輛，最後在新北中和華中橋旁攔車將其痛毆一頓，但連男深怕自己動手也有刑責，前往醫院驗傷後就再也沒回派出所提告。

警方今下午兵分多路已先將林、彭、李3嫌拘提到案，而陳子俊仍在逃，警方正全力追緝中，至於一干人等是透過何種管道，得知挨揍的司機個資及行蹤，仍有待檢警進一步追查。

警方將四海幫堂主陳子俊的李姓小弟拘提到案。（記者陸運鋒攝）

警方將四海幫堂主陳子俊的林姓小弟拘提到案。（記者陸運鋒攝）

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