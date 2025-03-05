為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    獨家》涉教唆毆打Uber司機 王大陸包3萬6答謝四海幫堂主「小阿俊」

    警方將四海幫堂主陳子俊的林姓小弟拘提到案。（記者陸運鋒攝）

    警方將四海幫堂主陳子俊的林姓小弟拘提到案。（記者陸運鋒攝）

    2025/03/05 16:49

    「小阿俊」陳子俊在逃 警全力追緝

    〔記者陸運鋒／新北報導〕藝人王大陸去年與Uber連姓司機因搭車糾紛引發2波口角，王氣得向富二代游翔閔告狀，而游則找了幫派份子查出連男行蹤後，將其攔車痛毆一頓，警方今拘提打人的林姓、李姓、彭姓男子到案，經追查發現，涉案人士還有四海幫海巨堂堂主、綽號「小阿俊」的陳子俊，正全力追緝中。

    檢警調查，此事之所以曝光，是因王大陸上月因妨害兵役案件遭到拘提，從查扣的手機，發現王大陸去年4月收到游翔閔傳送眾人毆打連姓司機的影片，且告知事情已經處理好了，為此王還包了約3萬6千元紅包作作為答謝，但這些內容全被檢警掌握，進一步通知連姓司機前來製作筆錄。

    檢警追查，王大陸向游男告狀後，游再委託四海幫「小阿俊」陳子俊，透過管道查出連姓司機個資及行蹤後，在去年4月25日晚上9時許，陳指派林、彭、李男等3人分乘2台汽車尾隨連男車輛，最後在新北中和華中橋旁攔車將其痛毆一頓，但連男深怕自己動手也有刑責，前往醫院驗傷後就再也沒回派出所提告。

    警方今下午兵分多路已先將林、彭、李3嫌拘提到案，而陳子俊仍在逃，警方正全力追緝中，至於一干人等是透過何種管道，得知挨揍的司機個資及行蹤，仍有待檢警進一步追查。

    警方將四海幫堂主陳子俊的李姓小弟拘提到案。（記者陸運鋒攝）

    警方將四海幫堂主陳子俊的李姓小弟拘提到案。（記者陸運鋒攝）

    警方將四海幫堂主陳子俊的林姓小弟拘提到案。（記者陸運鋒攝）

    警方將四海幫堂主陳子俊的林姓小弟拘提到案。（記者陸運鋒攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播