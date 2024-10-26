台南官田菱角節登場 好吃菱角上市

官田菱角好吃，目前正值產季。（記者楊金城攝）

2024/10/26 15:51

〔記者楊金城／台南報導〕「紅菱之鄉」台南官田菱角種植272公頃全國第一，好吃的官田菱角正值產季，2024官田菱角節、愛「菱」1萬年今天（26日）在葫蘆埤公園舉辦，有菱角染、菱角銅鑼燒、菱角娃娃和提袋DIY體驗、採菱角、官田小旅行，行銷官田菱角熱鬧滾滾。

現場市集有官田青農聯誼會公益展售、菱殼碳淨化香囊、幸福台灣菱殼炭紗再生布料等，還有菱角娃娃彩繪等DIY體驗。

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此外，遊客在愛菱打卡區擺拍愛菱pose，就可獲得美食兌換券限量200份，免費品嘗菱角魚丸，在市集消費收集2張菱角小卡可兑換菱角冰淇淋，不少親子第一次在菱角田採菱覺得有趣，原來菱角長在水裡，採菱長知識。

南市農業局代理局長陳仲杰指出，官田菱角節透過懷舊導覽和菱角遊戲，融合菱角文化歷史、菱碳手作工藝和創意美食，豐富了菱角季，無論是傳統菱角、菱角仁，還是循環經濟的「黑金」菱殼碳的運用，盼推動官田成為遊覽台南新選擇、幫助菱農拓展行銷通路。

官田區長洪聰發說，官田菱角種植面積全國排名第1，因烏山頭水庫和嘉南大圳形成的埤塘地形造就了官田菱角的優異品質，甜度高、口感扎實，產季可至12月上旬，目前菱角最為飽滿、甘甜且清脆，是最佳品嘗時機。

採菱角鮮體驗。（圖由南市農業局提供）

愛菱打卡區擺拍愛菱pose。（圖由南市農業局提供）

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