糗了！中國吹捧殲-35「世界第1」 官媒意外自爆只能飛7分鐘？

殲-35被中媒與專家宣稱匿蹤性能「世界第一」。（歐新社）

美國3日對委內瑞拉發動突襲，活捉強人總統馬杜羅（Nicolas Maduro）及其妻子，委國購置號稱強大無比的中、俄防空預警系統形同虛設，展現美國軍方與情報體系壓倒性能力，而被美國視為首要威脅的中國軍武實戰能力也受到質疑。近日又傳出，被稱為「中國版F-35」、中國自主研發與製造的國產第五代匿蹤戰鬥機殲-35「雲龍」，竟然只能飛7分鐘！

由中國航空工業集團（AVIC）旗下瀋陽飛機設計研究所研發的殲-35，先前中媒與專家宣稱其匿蹤性能「世界第一」，打擊能力在面對同代機時具有優勢，例如對標的美軍F-35。此外，殲-35還號稱配備先進雷達技術「主動電子掃描陣列雷達」（AESA）、光電分佈式孔徑系統（DAS）以及一體化座艙顯示器，具備強大的資訊感知與網絡化作戰能力。

然而這款被中方吹捧多年的戰機，最近被官媒《央視》意外自爆可能存在嚴重「短板」。綜合媒體報導，央視最近公開新一代電磁彈射技術模擬畫面時，竟然捨棄殲-35，彈射器末段出現的是匿蹤效果不彰的殲-20，被外界解讀解放軍自己也對殲-35效能存疑，不得不重新評估現有艦載機配置，甚至想回頭加強殲-20性能。

另外，中國知名軍事博主「海事先鋒」指出，殲-35在推力、航程與滯空時間等關鍵指標上，確實尚未符合軍方對遠程制空與長時間巡弋的需求。根據推算，殲-35在距離航空母艦約900公里遠的位置，實際可以投入作戰的時間只有7分鐘。相較之下，「解放軍三劍客（殲-20、殲-16、殲-10C）」之一的殲-20，相同距離下，作戰滯空時間近1小時。

「海事先鋒」進一步表示，航艦艦載機的任務大致上可分為兩類，一個是接獲預警機或哨戒艦情資後，迅速升空攔截，二是執行日常空中巡邏與警戒。前者重視速度和推力，後者則看重滯空時間和航程，不管是哪一種任務，殲-35都不如殲-20。「海事先鋒」直言，《央視》釋出的畫面，或許反映出解放軍內部的顧慮，最直接的解方就是讓殲-20暫時取代殲-35上艦。

