台灣的彩虹是世界最耀眼光芒！蕭美琴參加同志遊行盼多元價值更共榮

副總統蕭美琴與民進黨黨公職人員26日組隊參與台灣同志大遊行。（記者羅沛德攝）

2024/10/26 16:16

〔記者吳亮儀／台北報導〕同志大遊行今天（26日）下午在台北市舉行，副總統蕭美琴下午到場支持並一起參加遊行。她致詞時表示，台灣在大家共同努力下已有非常耀眼的成就與進步，「台灣天空上的彩虹已成為全世界最耀眼、代表進步價值的一道光芒」。

蕭美琴表示，非常高興跟所有支持進步價值、性別平等的夥伴到街上，展現台灣進步價值的驕傲，她記得20年前，一開始參加性平及同志大遊行時可能只有幾百人，這麼多年來，過程中有挫折、有進步，支持性平的力量越來越大。

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蕭美琴說，台灣在大家共同的努力下已有非常耀眼的成就與進步，台灣天空上的彩虹已成為全世界最耀眼、代表進步價值的一道光芒，「我們以此為驕傲，讓社會更進步，多元價值更共榮，一起努力讓台灣更好」。

民進黨秘書長林右昌表示，從2015年開始同志大遊行開放政黨共同參與，民進黨從來沒有缺席，對於平權理念和價值，從來都是民進黨的主張，也一直都在努力。他表示，2019年完成了同志婚姻平權法制工作，接下來跟所有黨公職對平權發聲努力、跟人民站在一起。

副總統蕭美琴與民進黨黨公職人員26日組隊參與台灣同志大遊行。（記者羅沛德攝）

副總統蕭美琴與民進黨黨公職人員26日組隊參與台灣同志大遊行。（記者羅沛德攝）

同志大遊行今天（26日）下午在台北市舉行。（記者羅沛德攝）

同志大遊行今天（26日）下午在台北市舉行。（記者劉信德攝）

同志大遊行今天（26日）下午在台北市舉行。（記者劉信德攝）

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