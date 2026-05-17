翁曉玲提軍公教調薪入法！吳思瑤轟：違憲之母、只顧鐵票

民進黨立委吳思瑤。（資料照）

為搶攻軍公教選票，國民黨繼強推通過「反年改法案」後，國民黨立委翁曉玲近日提出「軍公教人員待遇調整條例草案」，將軍公教人員待遇調整入法，引發爭議。民進黨政策會執行長、立委吳思瑤表示，國民黨都只針對他們的鐵票、特定族群上過度集中資源；民進黨會負責任地把經濟發展的紅利給全民，包括勞工、國民年金保護等，也呼籲違憲之母翁曉玲不要再來了。

翁曉玲所提「軍公教人員待遇調整條例草案」，明定軍公教人員待遇調整規範，於消費者物價指數達百分之三時或每四年予以調整，且調整比率不得低於物價成長率之二分之一，又成長率為零或負數時，不予調整。

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草案明定除兩大因素外 政院不得變更審委會議決之待遇調整方案

草案要求，行政院應設「軍公教人員待遇調整審議委員會」其中25人中要求現職軍公教人員代表佔9人，並規定除因國家財政經濟重大困難或維護重大公共利益外，行政院不得變更或不予核定審議委員會議決之待遇調整方案。

吳思瑤接受本報訪問時指出，首先，民進黨執政時期對於軍公教的調薪，遠遠大於前總統馬英九，馬政府只對軍公教調了一次3%，民進黨總共為軍公教加了四次薪、總計加薪14%，民進黨照顧軍公教是用具體的行動，也有做出成果，對於軍公教的照顧，國民黨做不到的民進黨做到了；再者，軍公教調薪現有的機制都運作順暢，否則民進黨任內不會做到四度加薪14％。

「翁曉玲果然是立法院的違憲之母！違憲上癮又來了。」吳思瑤批判，對於各類的預算權，請尊重行政權，而非片面地用立法來強迫行政權必須來增加福利、支出，立法委員不能片面增加政府支出，這是基本的ABC，怎麼任期過半了，這個違憲之母翁曉玲還是搞不清楚呢。

吳思瑤提及，國民黨某種程度也是肯定民進黨執政下，台灣經濟成長是很顯著的，但經濟發展的紅利要擴大對於人民的照顧、社會福利的提升，都必須全方面考量，政府也一直都在做。民進黨不樂見過度集中資源在特定族群上。

她說明，從反年改法案就是一個例子，國民黨只思考到對於退休軍公教退休金的提升，但一般勞工的照顧也需要顧及。國民黨都只針對他們的鐵票，在特定族群上過度的集中資源；但民進黨會負責任地把經濟發展的紅利給全民，包括勞工、國民年金保護等，國民黨卻又要從源頭的來加薪，這種重蹈覆轍、顧此失彼這造成的不公平，真的是要審視。

對於提案緣由，翁曉玲提案指出，軍公教人員待遇之調整機制，迄今尚無法律或法律明確授權之具體規範，僅行政院訂定《全國軍公教員工待遇支給要點》作為軍公教人員待遇調整之依據，由「軍公教員工待遇審議委員會」，審議待遇調整之事項。此不僅有違權力分立及法律保留等憲法原則，亦不符程序公開透明之要求。因此，修法是為落實國家對軍公教人員照顧保障之憲法義務，健全軍公教人員待遇調整機制。

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